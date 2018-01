Prop d'un miler de gironins ja formen part del registre de parelles català

Més d'un miler de gironins s'han inscrit al registre de parelles estables que va posar en marxa a l'abril la Generalitat. Entre la primavera i finals del 2017, dues parelles al dia van optar per deixar constància de la seva relació al registre de parelles de fet, és a dir, 559 en total, segons les dades del Departament de Justícia, que és la conselleria encarregada d'aquest tràmit que garanteix el dret a la pensió de viudetat en cas que algun dels dos membres falti, encara que no estiguin casats. Arreu de Catalunya, s'han formalitzat 7.211 parelles amb aquest sistema, que permet la inscripció telemàtica o presencial.

A més de la constitució de la parella estable, però, el registre també permet deixar constància de la dissolució de la relació. A Girona, en aquests primers mesos de vigència del registre català s'han extingit vuit parelles, mentre que arreu del país han estat 68.

Fins a la creació d'aquest registre, només alguns ajuntaments gironins disposaven d'un inventari de parelles estables; però molts només servien per a tràmits estrictament locals. L'alternativa era pagar i registrar-se davant un notari, una opció que escullen cada any unes 4.000 parelles catalanes. Ara, si es registren davant d'un notari, també poden demanar que se'ls inscrigui automàticament al nou registre català.

Els avantatges per als no casats d'inscriure's al registre són diversos. El Codi Civil a Catalunya i la resta de normativa aplicable igualen els drets i les obligacions de les parelles estables amb les dels matrimonis convencionals en relació amb les successions, fills en comú, reagrupaments familiars i les compensacions econòmiques per raó del treball quan es produeix una separació.

Les grans diferències entre els matrimonis i les parelles estables són relacionats amb la legislació estatal sobre fiscalitat, els permisos laborals i immigració.

Sobre el cas del cobrament de la pensió de viudetat, la Llei espanyola de la Seguretat Social estableix dues condicions a la persona que envidua: que acrediti un mínim de cinc anys de convivència en parella o que en el moment de la defunció faci almenys dos anys de la inscripció en un registre de parelles estables. Si la parella no s'ha inscrit al registre, la Seguretat Social en denegarà la pensió de viduïtat. Fins ara, l'única possibilitat per cobrar-la era constituir-se com a parella al notari, amb els mateixos requisits d'anys de convivència i de temps passat des de la constitució de la parella.

Amb aquest registre, Justícia assegura que tots els ciutadans tenen accés a un registre de parelles estables, amb independència del seu lloc de residència, concentrant així tota la informació sobre aquest àmbit. A banda de les persones que s'hi inscriguin, el registre també pot incorporar la informació sobre les inscrites als registres municipals o davant notari.

Hi ha tres supòsits per acreditar l'estabilitat de la parella, dels quals només cal complir-ne un per formar part del registre: haver conviscut més de dos anys ininterrompudament; tenir un fill en comú o haver formalitzat la relació al notari.

La inscripció és gratuïta. El formulari per a la sol·licitud presencial es pot descarregar per internet i la documentació es pot presentar a la delegació territorial de Justícia a Girona. La inscripció també es pot tramitar telemàticament sempre que es disposi de signatura electrònica reconeguda.