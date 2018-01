Quatre persones resulten ferides en un xoc a l'AP-7 a Maçanet de la Selva

Quatre persones van resultae ferides de poca gravetat en un accident amb dos cotxes implicats a l'AP-7 a l'altura de Maçanet de la Selva en sentit Barcelona. Segons els Bombers de la Generalitat, el sinistre es va produir a les 19.12 hores d'aquest dissabte al punt quilomètric 87, on per causes que es desconeixen un dels dos vehicles es va també incendiar. Els efectius d'aquest cos, que s'hi van desplaçar amb quatre dotacions,van apagar el foc en poca estona. Com a mesura preventiva es va tallar l'autopista i els vehicles es van desviar per la sortida 9 que enllaça amb l'N-II. Cap a tres quarts de vuit del vespre, es va obrir un dels carrils de l'AP-7. Segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que hi va enviarquatre ambulàncies, quatre persones van resultar ferides de diversa consideració però cap d'elles de gravetat.