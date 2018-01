Aena licita el servei de provisió de combustible de l'aeroport de Girona

Aena ha licitat el concurs públic de selecció d'agents per a la prestació dels serveis d'assistència en terra a tercers, en la categoria de handling de combustible i lubrificant, per a 20 aeroports de la xarxa, entre els quals es compten els 17 aeroports de més trànsit, així com les instal·lacions aeroportuàries de Vitòria, La Palma i El Hierro. El període de durada d'aquest concurs serà de set anys.

Es tracta de la segona fase d'aquests concursos, que engloba principalment els aeroports de més trànsit i en la qual es licita només l'activitat de posada a bord de combustible, atès que aquesta es presta de forma separada a la d'emmagatzematge.

Aquesta segona fase del concurs preveu llicències per als aeroports Adolfo Suarez Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca Màlaga-Costa del Sol, Alacant-Elx, Gran Canària, Tenerife Sud, Fuerteventura, Eivissa, València, Sevilla, Bilbao, Menorca, Santiago i Girona-Costa Brava, pels quals es licita la llicència per a dos agents de posada a bord de combustible, així com Tenerife Nord, Vigo, Vitòria La Palma i El Hierro (agrupat aquest últim amb La Palma), en els quals es licita la llicència per a un agent.



Subministrament unificat

Els aeroports Adolfo Suárez Madrid-Barajas i Barcelona-El Prat, compten amb 3 agents de posada a bord, i es liciten en el present concurs només dues llicències en cadascun, ja que el contracte de la tercera continua encara vigent. La primera fase dels concursos, licitada amb anterioritat en lots i que es troba en període d'avaluació d'ofertes, tenia en compte 7 llicències per 21 aeroports de menor trànsit de la xarxa, en els quals es presta de manera unificada el servei de posada a bord i emmagatzematge de combustible. En total, entre ambdues fases, s'han licitat 41 llicències d'assistència en terra de combustible a tercers per 41 aeroports de la xarxa. Amb aquests nous concursos, Aena busca «aconseguir una millora en la competitivitat de l'assistència de combustible en els aeroports que propiciï al seu torn una millora de la qualitat del servei», així com «una limitació de preus, tot això sense oblidar-se de mantenir els més alts nivells de seguretat i el compromís d'Aena amb el medi ambient».

El mercat d'assistència de combustible (emmagatzematge en els aeroports i posada a bord de les aeronaus) mou a l'any al nostre país de l'ordre de 130 milions d'euros anuals. A la xarxa d'Aena 6 aeroports (Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, Tenerife Sud, Màlaga Costa del Sol i Gran Canària) concentren més del 80% d'aquesta activitat.



7,5 milions de metres cúbics

Entre ells destaca l'aeroport Adolfo-Suarez Madrid-Barajas, on es mou gairebé el 40% del volum de combustible subministrat en el conjunt d'aeroports espanyols. Només l'any 2016 es van subministrar en els aeroports espanyols gairebé 7,5 milions de metres cúbics de combustible per proveir les operacions de les companyies aèries.

Els serveis d'assistència de combustible formen part dels serveis d'assistència en terra a tercers que es faciliten en els aeroports, encara que estan contemplats dins de la categoria de handling.