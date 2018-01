Bretolades i robatoris posen en alerta el veïns de Can Gibert del Pla de Girona

Les bretolades i una sèrie de robatoris al barri de Can Gibert del Pla de Girona han posat en alerta els veïns d'aquest barri de la ciutat de Girona. Aquests han tingut lloc durant les tres setmanes de desembre i ha provocat que els veïns es posin en contacte amb l'ajuntament i per tant, de retruc amb la policia per posar-hi fi.

Tot va començar amb uns actes que es consideren bretolades i s'investiga qui hi ha al darrere. El fet és que un grup de persones s'ha entretingut a mitjans de desembre a robar extintors de diverses escales dels blocs de pisos del barri, centrades sobretot al carrer Puigneulós. Això no es va quedar en un robatori, sinó que els incívics es van emportar els aparells d'apagar foc i es van entretenir a buidar-los per diversos punts del barri, com ara la plaça Pere Calders, al carrer Orient, en passatges, entre altres espais. El president de l'Associació de Veïns, Antonio Rojas, assegura que això es va posar en coneixement de la Policia Municipal de ciutat. Pocs dies més tard, de les bretolades es va passar als robatoris. N'hi van haver quatre en menys de quinze dies de diferència en dos equipaments del barri.

Dos cops en un sol dia

Al Centre Obert dels Salesians Sant Jordi - Pes Girona, al carrer Puigneulós, hi van robar dos cops en un mateix dia. El seu responsable, Jesús Vergara, es mostra indignat pels fets. I assegura que «és molt angoixant quan passa una cosa així perquè el que ens costa intentar mantenir una entitat com la nostra en una situació d'inseguretat és molt i ara ens roben». Hi van entrar el dia 7 de desembre dos cops i també, el dia 30 de de desembre. En aquesta última ocasió hi van entrar per la finestra, que van treure de lloc i van robar: dos ordinadors portàtils, una consola de jocs, un altaveu i diners. En les altres dues ocasions, els lladres també van emportar-se un botí similar. Vegara també va contactar amb la policia i va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra.

L'altre punt del barri que també va ser objectiu dels lladres és la Llar de Jubilats, situada al carrer Taga. Aquí hi van entrar l'endemà del Centre Obert –el dia 31 de desenbre–. L'últim dia de l'any, els lladres van forçar la porta per entrar-hi però finalment, no se'n sap el motiu però van fugir i sortosament, va quedar tot en una temptativa de robatori. Aquest increment de fets, encara que siguin puntuals, ha fet que hi hagi una investigació oberta per part dels Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal. De moment, no hi ha detencions.

El regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Girona, Eduard Berloso, va explicar que arran d'aquests fets i després que el regidor de barri s'hagi reunit amb la policia i els Mossos s'ha acordat «extremar la vigilància» a la zona i per tant, hi ha més presència policial a la zona. Eduard Berloso va reconèixer que aquests fets dels darrers dies han creat una mica d'alarma al barri, però que tot apunta que algú ha aprofitat la situació.