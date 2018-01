Destrosses a causa de l'episodi de pedregades, vent i pluja

Al llarg de tot el diumenge, les comarques gironines van viure un fort episodi de pluges, acompa­nyades de vent i calamarsa. Des de la nit del dissabte fins al diumenge a mitja tarda, es van superar els 20 litres de pluja acumulada a diversos punts de la meitat nord del país. A més, a cotes altes del Pirineu localment es va superar el mig metre de neu nova. Les pedregades van ser importants a bona part de les comarques gironines, sobretot al Gironès i al Pla de l´Estany. Les pluges es poden repetir durant la tarda d´avui.

Les tempestes van aparèixer al llarg de la nit i es van fer més intenses a primera hora del diumenge. Arran d´aquestes pluges, els Bombers van haver d´atendre fins al migdia més de quaranta serveis. Una gran part de les incidències es van registrar a l´Alt Empordà, on durant la tempesta es va fomar un esclafit en els pobles de Cistella i Terrades. En totes les actuacions del diumenge al matí també cal destacar les 50 sortides que van fer durant la nit del dissabte. El temporal també va fer posar en alerta la costa de les comarques gironines, ja que el vent va provocar mala mar durant tot el dia. A causa d´aquestes fortes tempestes, Protecció Civil de Catalunya va mantenir el pla Inuncat, que estava activat des del dissabte al vespre.

La principal característica d´aquest episodi va ser la pedregada que hi va haver a les comarques gironines. En el Pla de l´Estany, la tempesta va deixar molta pedra en poblacions com Vilamarí, on la pedra que va caure tenia una mida de 5 cm. En el Gironès, les poblacions més afectades van ser Celrà, Cassà de la Selva, Sarrià, Llagostera o Girona. En el cas de Llagostera, la calamarsa va provocar diverses destrosses en teulats o cotxes. En el cas de Girona, la pedregada va afectar principalment la muntanya de Montjuïc. A causa d´això, a primera hora del matí, la policia municipal va publicar a les xarxes socials que no hi havia perill, encara que recomanaven no agafar els vehicles.

Nevades al Pirineu

La neu va ser un altre element que hi va haver durant el temporal, amb gruixos acumulats de més de 30 centímetres en diversos punts de muntanya. Això va provocar que s´hagués de circular amb cadenes a set carreteres del Pirineu i Prepirineu. Concretament, les vies afectades van ser la BV-4243 a Berga, la C-142b i la C-28 a la Vall d´Aran, la C-147 a Esterri d´Àneu, la L-500 i la L-501 a la Vall de Boí, i la N-260 al Port de Cantó. A més, la BV-4024, que dona accés a Coll de Pal (Berguedà), també estava tallada. Segons va informar Protecció Civil a les xarxes socials, un dels llocs més complicats va ser a la Collada de Toses fins a Planoles, que va acumular un gran gruix de neu. A les comarques gironines, les nevades van deixar 53 centímetres a Ulldeter (Ripollès), 28 centímetres a Prat d´Aguiló (Cerdanya) o 15 centímetres a la Vall de Núria (Ripollès).