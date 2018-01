Detingut un fotògraf a Cadaqués per gravar clientes mentre es desvestien

Els Mossos d'Esquadra han detingut a un fotògraf professional a Cadaqués acusat vulnerar la intimitat de les seves clientes, a les quals gravava mentre es desvestien. A l'home se li atribueix un delicte de descobriment i revelació de secrets. La detenció la van practicar dimecres passat agents de la comissaria de Roses, segons informa la Cadena SER. L'home, que té més de 20 anys de trajectòria professional com a fotògraf, va ser denunciat per una de les seves clientes davant els Mossos, encara que no es descarta que pugui haver-hi altres víctimes.

Algunes d'elles han creat un grup a les xarxes socials per coordinar-se i compartir el seu cas i imatges que es podrien utilitzar com a prova contra aquest fotògraf. Diverses de les dones temen que aquest home va col·locar almenys dues càmeres ocultes a la zona on es canviaven de roba per fer sessions fotogràfiques.

La intenció, segons elles, era gravar imatges mentre es despullaven. Van detectar, per exemple, un bolígraf càmera col·locat damunt d'una, encès en posició de gravar. Aquests utensilis s'utilitzen com a càmeres ocultes per prendre vídeos sense que els afectats se n'adonin. Encara que la policia investiga ara si va haver-hi difusió de les imatges, un delicte que està durament penat, el simple fet de gravar sense consentiment ja és delictiu. Els investigadors de la comissaria de Roses li han confiscat el material informàtic per poder analitzar el seu contingut.