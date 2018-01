Figueres crearà una comissió per debatre sobre el projecte del CEIP Carme Guash

L'Ajuntament de Figueres té previst crear una comissió per debatre i decidir sobre diferents temes relacionats amb la construcció del CEIP Carme Guash als equipaments de l'antic centre penitenciari. S'està treballant en la redacció del projecte de l'edifici nou i la rehabilitació de l'actual.

L'alcaldessa, Marta Felip, ho va anunciar als regidors del consistori en un ple. Felip va recordar que ja hi ha partida per a la redacció del projecte i engegat el procediment perquè el recinte de la presó passi a Ensenyament perquè comenci el procés.

La tasca per a la redacció del projecte ha d'anar seguida d'un treball més ampli, va dir, «per determinar quins usos seran compatibles amb els de l'escola que no serà el de l'escola». Hi haurà dos edificis.

A més, va manifestar Felip, «hem de decidir en el marc del ple quins altres usos van a l'edifici»a banda de la zona verda que desapareix del recinte i que s'haurà de buscar en un altre lloc.

L'Ajuntament s'ha compromès a crear la comissió i espera poder integrar-hi l'AMPA, perquè sigui el més participativa possible.

L'alcaldessa va recordar que el CEIP Carme Guash té el projecte educatiu Escola 21 i això s'ha de tenir en compte a l'hora de plantejar els espais educatius.

Des de fa anys s'espera el trasllat del CEIP Carme Guash a la presó. En el darrer any s'han fet passos importants per tirar-ho endavant.

L'Ajuntament va decidir fer-se càrrec del cost de la redacció del projecte per tal que pogués tirar endavant i preveure la partida de 325000 euros que ara, tal com va avançar aquesta setmana, negocia amb Ensenyament el conveni per traspassar-la.



Conveni d'intencions

El darrer estiu, l'Ajuntament va fer un pas definitiu més amb un conveni d'intencions per a la construcció amb tres condicionants.

En primer lloc que s'aprovi el projecte i remodelació del centre per conèixer amb exactitud el cost de les obres de remodelació i rehabilitació de l'edifici existent que finançarà l'Ajuntament.

En segon lloc, que estigui resolt el finançamemt per fer-ho efectiu; i en tercer lloc que es facin els tràmits perquè uns terrenys propers siguin una zona verda d'iguals dimensions a l'existent a la presó. Hi haurà un edifici nou i rehabilitació de l'actual.

Al pressupost de l'any vinent hi ha una partida per al pla especial de la zona.

Està previst que Ensenyament es faci càrrec de l'obra nova del solar del carrer Sant Pau i que l'Ajuntament, per la seva banda, es faci càrrec de la rehabilitació l'edifici de l'antiga presó.

Les previsions són que a l'actual s'hi situïn els espais comuns de l'escola, com ara menjador i gimnasos, i altres que s'hauran de d'acabar de decidir.

Mentrestant, s'espera obrir els jardins i l'aparcament interior, com a pàrquing dissuasiu.