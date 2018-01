Les pluges també afecten el sud de Catalunya

La tempesta de dissabte va deixar 93 litres de precipitació per metre quadrat i va ser especialment forta a Horta de Sant Joan (Terra Alta), segons va informar ahir el Servei Meteorològic de Catalunya. Així, és on més aigua i ruixats es van acumular a Catalunya entre dissabte i diumenge al matí fins a les 11 del matí. La precipitació va venir acompanyada de calamarsa i els carrers del municipi van lluir bona part del matí coberts de blanc per uns dos centímetres de pedra petita. Amb tot, segons va explicar a l'alcalde, Joaquim Ferràs, es va patir alguna inundació en baixos i en alguns moments va marxar una part de l'enllumenat públic.

Les pluges també van deixar precipitacions acumulades destacades a les comarques tarragonines, en aquest cas a Margalef (Priorat), amb 30,7 litres per metre quadrat. A Prades (Baix Camp) se´n va registrar 29,5. En altres punts de la Terra Alta, com Batea, es van acumular 21,1 litres per metre quadrat; a Ulldemolins (Priorat), 21,1 litres per metre quadrat; i a Ascó (Ribera d'Ebre), 20,8 litres per metre quadrat.

Amb tot, els Bombers van fer una cinquantena de serveis arreu del país com a conseqüència del vent i la pluja, dels quals cap va ser greu, segons van informar a través de les xarxes socials.

La major part dels serveis van ser per arbres i elements no estructurals caiguts, desperfectes i petites inundacions. Fora de l´àrea Gironina, que va ser fortament afectada pels escalfits i tempestes a l´Alt Empordà els cossos d´emergència van fer 14 serveis a la regió Metropolitana Sud, sis a la Nord, tres a la de Tarragona, dos a la del Centre, una a Lleida i una també a les Terres de l'Ebre.

Aquests serveis se sumen a la cinquantena que els bombers ja havien realitzat durant la nit del dissabte i fins a les deu del matí de diumenge.