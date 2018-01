Salut defensa que l'espera en l'atenció primària aquesta tardor ha estat de dos dies

Un 86% dels Centres d'Atenció Primària que l'Institut Català de la Salut (ICS) administra a les comarques gironines van aconseguir durant aquesta tardor passada (setembre-novembre) concertar visites programades en menys de 46 hores. Aquest és el balanç de les últimes dades sobre accessibilitat primària a les comarques gironines que el Departament de Salut ha fet públic, i que s'ha fet comptant amb 33 de les 41 àrees bàsiques que gestiona l'ICS.

A l'espera de poder fer un balanç gironí un cop s'acabin les festes nadalenques, Salut no considera destacables les esperes als centres d'atenció primària. A més, es destaca que s'ha potenciat l'atenció primària mitjançant el que anomenen les «visites espontànies», una previsió de visites que no es poden fer amb el metge de capçalera per motius de retard o d'espera i que es gestionen amb un metge de l'equip. Tot i així, hi ha alguns usuaris que es queixen perquè aquest termini no es compleix.

Tenint en compte les visites programades de les àrees analitzades –i que no compten amb les altres vuit, que utilitzen un sistema de càlcul diferent– les comarques amb menys temps d'espera en visites programades van ser l'Alt Empordà, la Garrotxa i el Ripollès. Totes elles van superar la mitjana. Pel que fa a les que estan a la cua i no superen la mitjana, les àrees més afectades van ser l'Alt Maresme, la Selva i les marítimes, i es van situar a un 70% de la mitjana. Pel que fa a la ciutat de Girona, a la zona sud el temps d'espera de visites programades registrada va mantenir-se per damunt de la mitjana, menys pel que fa a la zona de Girona nord, que es va situar a un 76%.

Per tal de fer front a la campanya de la grip –en relació amb la qual Salut dijous ja va anunciar que la barrera epidèmica s'havia superat– el 18 de desembre el centre CUAP Güell va començar a proporcionar atenció urgent durant les 24 hores del dia fins la primavera, una mesura inclosa en el Pla integral d'urgències de Catalunya (PIUC) amb la finalitat de reforçar el servei d'urgències. Per fer front a aquesta epidèmia, que l'Agència de Salut Pública qualifica de «moderada», tant el Trueta com Santa Caterina i Figueres ja van assegurar que disposen dels llits necessaris. Pel que fa a l'àmbit català, les xifres globals indiquen una situació diferent. El sindicat Metges de Catalunya va fer un comunicat el passat 22 de desembre criticant el temps d'espera als CAP de Catalunya, al·legant que en algun cas s'havien donat visites programa des del metge de família a un mes vista, com era el cas del CAP El Fondo, de Santa Coloma de Gramenet.

Fora de l'àrea metropolitana, les demores de les visites també s'han allargat més enllà d'aquestes festes, fins a la tercera setmana.