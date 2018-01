Alerten d'una «tendència alarmant» de parts programats sense motius mèdics

Una de les sales de part d´Olot, on es fa la reanimació després de la cesària, en una foto d´arxiu.

Una de les sales de part d´Olot, on es fa la reanimació després de la cesària, en una foto d´arxiu. acn

L'Associació Catalana per un Part Respectat - Dona Llum va alertar ahir d'una «tendència alarmant» de parts programats sense motius mèdics que ho justifiquin, i va advertir que les xifres que es donen a Catalunya dupliquen la recomanació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). L'informe Néixer en horari laboral a Catalunya recull que als hospitals catalans es van dur a terme el 2015 un 23,5% de parts induïts sense motius mèdics, quan la recomanació de l'OMS és del 10%.

Segons ressalta l'entitat, que ha col·laborat amb El Parto es Nuestro, a Catalunya un mínim de 5.913 dones embarassades van ser induïdes al part durant el 2015 sense cap motiu mèdic, mentre que 8.519 van ser sotmeses a una «cesaria innecessària».

En aquest sentit, l'informe remarca l'arbitrarietat de la decisió de com es produeix el part i que qüestions com el dia de la setmana, si el naixement és en un centre públic o privat i fins i tot el lloc de residència hi tenen incidència.

En aquest sentit, vinculen la taxa de cesàries amb la d'induccions i posen com a exemple el cas de Girona, on dels 7.409 parts que es van produir només un 25,7% van ser per cesària, mentre que a Barcelona la proporció arriba al 29,1%.

Tot i que les comarques gironines són la demarcació catalana amb una taxa de cesàries més baixa -el que es considera un bon indicador de qualitat assistencial, ja que els percentatges elevats de cesàries se solen relacionar amb la sobreactuació quirúrgica- la dada es manté lluny de la recomanació de l'OMS, del 15%.

En general, el document elaborat per Dona Llum constata un «abús dels naixements planificats» tant als hospitals públics com privats, on s'incrementen els infantaments durant els dies centrals de la setmana i disminueixen de forma notable durant els caps de setmana.

«Néixer durant la jornada laboral s'ha convertit en el més habitual al llarg de les tres últimes dècades a Catalunya», assenyala l'informe, que apunta que any rere any, la xifra de naixements registrats en dissabte i diumenge va decreixent des del 1985 fins a l'actualitat.

Segons l'informe, la probabilitat de ser sotmesa a una cesària de dilluns a divendres ronda el 32%, mentre que els caps de setmana la probabilitat disminueix significativament, fins al 22%. El dia de la setmana amb més cesàries és el dimecres.

En fixar-se en el calendari anual, també es percep que el nombre de naixements s'altera quan hi ha dies festius i hi ha menys naixences en dates significades com l'1 i el 6 de gener, l'1 de maig, el 24 de juny o el 15 d'agost, per exemple.

«Si les raons per practicar una cesària fossin exclusivament de tipus clínic, s'haurien de produir el mateix nombre d'aquestes intervencions quirúrgiques en qualsevol dia de la setmana i de l'any, ja que la salut no entén de calendaris», apunten des de l'entitat.

D'altra banda, els centres privats tenen una taxa de cesàries significativament superior a la dels públics. Mentre el 2010 era vuit punts més alta –un 22% de cesàries a la sanitat pública i un 30,5% a la privada–, el 2015 es va arribar al 31,7%, gairebé deu punts per sobre el percentatge de 22,1% dels hospitals públics.

«Aquests fets no tenen explicació des d'un punt de vista centrat exclusivament en la salut, sinó que obeeixen a dinàmiques hospitalàries de tipus organitzatiu», subratlla l'advocada i presidenta de Dona Llum, Marta Busquets.

Segons Busquets, «aquesta situació és molt preocupant perquè posa en risc la salut de mares i nadons», i lamenta que actualment els interessos de la salut se supediten a raons d'agenda i a la conveniència logística dels diferents hospitals.

L'associació adverteix sobre els riscos que assumeixen mares i nadons com a resultat d'intentar concentrar l'activitat de les sales de part de dilluns a divendres fruit de la «imposició d'interessos per part del cos mèdic».