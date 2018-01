Un autoescola de Girona tanca per la vaga de la DGT

Una autoescola de Girona s'ha vist abocada al seu tancament per la crisi entre la Direcció General de Trànsit i els examinadors, que va portar al col·lectiu a fer vaga durant prop de mig any.

Es tracta de la sucursal que té l'Autoescola Catalunya al carrer Agudes de la ciutat de Girona. En un cartell que han posat a la porta de l'establiment, que ja està a la venda o a lloguer, assegura que la «Direcció de l'empresa es veu obligada a tancar aquesta sucursal a Girona a causa de la falta d'exàmens de circulació».

El president de l'Associació d'Autoescoles de les comarques de Girona, Joan Sala, assegura que així és com ho van comunicar els seus responsables. Que no podien seguir amb aquesta sucursal perquè no es podia portar gairebé ningú a examen.

Sala destaca que es tracta de l'única que ha acabat tancant per aquesst motius perquè «no ho podia suportar», tot i que és una autoescola que té una altra sucursal que encara mantindrà oberta a Figueres. Una segona autoescola ha tancat durant el 2017, estava ubicada a Celrà. Però Sala afirma que el motiu no és el del problema amb no poder portar gent a exàmens.

Cal recordar que els examinadors de trànsit de la DGT han estat d'aturades prop de mig any. Van desconvocar les aturades a mitjans del mes de desembre. El motiu: l'acord que van arribar amb els grups de l'oposició fa pocs dies al Congrés ha permès aquest canvi de rumb. El desembre va ser a més, quan la DGT va començar a imposar serveis mínims del 50% al col·lectiu, fet que va provocar molt rebuig amb els convocants.

Amb aquesta desconvocatòria, s'havien de recol·locar tots els exàmens pendents, que a la província de Girona oscil·len entre els 3.500 i 4.000.

Uns tests pràctics que no es van poder fer a causa de la vaga que va començar el mes de juny de 2017 aquest col·lectiu. I que això va provocar que estudiants i autoescoles es mostressin molt descontents tant amb la DGT com amb el col·lectiu. I ara també ha desembocat en el tancament d'una autoescola de Girona.



«D'aquí a dos o tres mesos»

El president de l'Associació d'Autoescoles de les comarques de Girona, Joan Sala, va assegurar ahir que ara es viu una «paradoxa» a les autoescoles i és que hi ha gent que vol anar a examen perquè sap que no hi ha vaga però hi ha molta gent acumulada dels mesos de vaga i als alumnes afectats se'ls ha de dir, diu, sobretot en grans autoescoles, que podran pujar a Montjuïc «en dos o tres mesos a fer l'examen».

Aquesta situació està generada no sols per la vaga, diu Sala, sinó també per la ja coneguda manca d'examinadors de la DGT a les comarques de Girona. Assegura que la setmana passada van matenir una reunió amb els responsables de la DGT i que se'ls va comunicar que els nous per ara no es podrien començar a incorporar, si es dona el cas, a finals de maig o principis de juny.

I tot i que això s'acabi complint, diu el president de l'Associació d'Autoescoles de les comarques de Girona, no garanteix que hi hagi molts treballadors ja que tenen «comptabilitzats que hi haurà aquest any dues baixes per jubilació». D'examinadors a les comarques de Girona n'hi ha nou i d'aquests, vuit solen estar operatius perquè hi ha una persona de baixa.

L'altra problemàtica amb la qual es troben a les autoescoles és que ara poden examinar però si no hi ha treballadors de la DGT, diu Sala, això pot generar problemes. «Rebrem nosaltres perquè se sap que no hi ha vaga per part dels alumnes», ressalta.