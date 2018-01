Cistella i Terrades estudiaran la declaració de zona catastròfica

Els veïns de Cistella i Terrades es van despertar ahir encara amb la ressaca del tornado de diumenge i van dedicar gran part del dia a reparar els desperfectes i avaluar els danys. Malgrat que encara no s'han quantificat les destrosses, els ajuntaments ja comencen a plantejar-se com ajudar els veïns.

Cistella, amb prop de 300 habitants, va ser el municipi més perjudicat i l'alcalde, Enric Gironella, va assegurar que estan estudiant demanar la declaració de zona catestròfica «per l'alt nombre de desperfects ocasionats» al poble. Malgrat que Gironella reconeix que no arriben al 80% d'afectació requerit, confia a sumar esforços amb l'Ajuntament de Terrades i Navata -també afectat- per tal de ser declarats zona catastròfica.

Cistella ja va celebrar ahir un ple extraordinari per acordar iniciar els tràmits fer la petició i ja es van posar en contacte amb representats de la Diputació de Girona o el Departament d'Interior per estudiar si és factible. Abans, però, caldrà tenir el recompte final de danys. «Estem jugant amb el patrimoni d'algunes persones que ho han perdut tot», apuntava l'alcalde. Els més mal parats pel temporal són dues famílies d'aquest poble «que ho han perdut pràcticament tot». Una d'elles és un matrimoni d'uns a 90 anys que viu a tocar de l'ajuntament. Ara, hauran d'anar a viure a casa els fills perquè «hi ha perill que s'ensorri la casa». Als afores, a tocar del trencant que va al nucli de Vilaritg, una masia s'ha quedat «sense coberts, granges i el seu domicili», es lamenta l'alcalde.

A Cistella tardaran dies a tornar a la normalitat, on encara ahir netejaven els carrers del poble de runa i arbres trencats. En canvi a Terrades les afectacions del tornado van ser menors. L'alcalde, Isidre Felip, calcula que entre dimecres i dijous ja sabran el cost dels desperfectes.

Les principals incidències són a «dues granges» on «se'ls va aixecar el teulat». Al nucli del poble, les destrosses se centren en teulades i xemeneies. Per aquesta raó, Felip admet que és «difícil» que els puguin considerar zona catastròfica però, tot i això, assegura que «ho intentaran».

El temporal també va ocasionar talls en el subministrament elèctric. Al voltant de 900 persones es van veure afectades, repartides al llarg del recorregut del tornado. Les dues companyies elèctriques que operen a la zona, Endesa i Agri-Energia, han registrat diversos desperfectes que afecten la xarxa elèctrica. Els cables i pals malmesos van obligar a activar grups eletrògens per als clients sense servei. El pas del tornado va durar poca estona però els efectes que ha ocasionat tardaran força més a desaparèixer ja que, en alguns casos, poden ser irrecuperables.



Possible tornado

La darrera avaluació que ha fet el Servei Meteorològic de Catalunya ahi al migdia contempla que a l'Alt Empordà s'hauria produït un «possible tornado de categoria EF1 o EF2», descartant així l'esclafit que es contemplava inicialment. La distància recorreguda va ser d'entre 15 i 20 quilòmetre travessant Navata, Cistella, Terrades i Darnius amb inici a l'entorn de dos quarts de nou del matí.

Els vents ocasionats per aquesta columna d'aire es calculen per sobre del 150 quilòmetres per hora. La principal diferència entre un esclafit o un tornado té a veure amb la direcció de l'aire. Mentre un tornado comença al terra i xucla cap al cel, l'esclafit actua de manera contrària.