Comencen el carril bici entre la Vall de Bianya i Sant Joan de les Abadesses

El primer trimestre d'enguany serà el de l'inici de les obres del carril bici que unirà la Vall de Bianya i Sant Joan de les Abadesses. És a dir la via verda entre la ruta del carrilet entre Olot i Girona i la del Ferro entre Sant Joan de les Abadesses i Ripoll. El camí tindrà a la vora de 80 quilòmetres de recorregut.

El cost de l'obra és de 1.300.000 ?. Entre els ajuntaments de la Vall de Bianya i de Sant Joan de les Abadesses financen el 50% de l'obra. Cada ajuntament hi posa 220.000 ?, mentre que el 50% que queda va a càrrec del Fons de Desenvolupament Regional Europeu (FEDER) i de la Diputació de Girona. El trajecte entre la Vall de Bianya i Sant Joan les Abadesses tindrà 17 quilòmetres, una bona part dels quals en pujada. El recorregut sortirà d'Hostalnou, s'enfilarà cap a Santa Margarida i creurà les valls de Sant Martí, el Farró i Sant Ponç per acabar a Sant Joan les Abadesses, on connectarà amb la Ruta del Ferro. La voluntat és que la via tingui transcendència per a les masies de turisme rural.