Escoles de Girona i Figueres donen protagonisme als obrers anòmims de la pau

El treball dels valors relacionats amb la pau, lligat a l'aniversari de la mort de Mahatma Gandhi –el 30 de gener de 1948– ocupa un lloc destacat en el calendari d'activitats escolars del primer mes de l'any. Encara que els centres en facin un tractament transversal al llarg del curs, el gener se celebra el Dia Escolar de la No-violència i la Pau, al que la Coordinadora d'ONG Solidàries de Girona i comarques dedica un projecte específic en el qual participa alumnat de Girona i Figueres.

Aquests dos ajuntaments també promouen la campanya, que arriba a la vuitena edició amb el nom de «Protagonistes per la pau». La formació d'equips de talleristes, que assumeixen el pes de de l'acció a les escoles i les biblioteques de cada ciutat, es va iniciar al desembre. Tal com detalla la Coordinadora d'ONG Solidàries al web del projecte, l'objectiu de «Protagonistes per la pau» és investigar i donar a conèixer persones anònimes i contemporànies dels cinc continents que, «per algun motiu, han aconseguit fer del món un lloc més humà, més just i més pacífic». La recerca es concretarà en un llibre que contindrà «històries de vida de gent valenta, persistent i pacífica».

En paral·lel, i com a recurs del mes del seu Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat, la Coordinadora d'ONG Solidàries ha fet una tria de llibres amb testimonis i propostes d'educació per la pau, entre els quals hi ha Educació per a una cultura de pau. Una proposta des de la pedagogia i la neurociència, de Marta Burguet i David Bueno; El crit de la consciència, de Martin Luther King; El valor humà de la pau i altres textos inèdits, de Lluís Maria Xirinacs; o Els anomenats pacifistes. La no-violència a l'Estat espanyol, de John Paul Lederach, entre d'altres.



La proposta d'Oxfam Intermón

Oxfam Intermón ofereix una altra proposta pedagògica per treballar l'educació per la pau. Es tracta de la 15a edició de «Connectant Móns», un projecte de treball col·laboratiu en línia obert a infants i joves de 3 a 17 anys. Entre els propòsits d'enguany hi ha comprendre i analitzar de forma crítica les diferents formes de violència i les seves conseqüències; fomentar les actituds que contribueixen a la resolució no violenta dels conflictes; o promoure la ciutadania activa i el compromís personal i col·lectiu amb la construcció de pau. La inscripció a «Connectant Móns» estarà oberta fins divendres, 12 de gener, i l'activitat amb l'alumnat s'allargarà del 15 de gener al 16 de març.