L'epidèmia de la grip farà baixar les donacions de sang un 15%

L'epidèmia de la grip farà baixar les donacions de sang entorn d'un 15%, una davallada que enguany coincideix amb el descens de reserves típic de cada Nadal, que el Banc de Sang estima en un 25%. Per a remuntar l'estoc actual, que és "justet" segons la directora del Banc a Girona, la doctora Anna Millán, divendres comença la Marató de Donants de Catalunya, que s'allargarà fins al dia 19 als principals hospitals catalans.

La col·lecta, que és la més gran que es fa durant l'any a Catalunya, vol arribar a les 8.000 donacions arreu del país. La doctora Millán explica que en el cas de Girona s'aspira a tenir unes 600 donacions durant tot el gener, ja que si bé la Marató dura una setmana, el seu efecte crida s'arrossega tot el mes.

L'hospital Josep Trueta de Girona serà, un any més, un dels punts clau de la Marató de Donants. Enguany ho fa, a més, amb una sala de donacions renovada i amb la possibilitat de donar sang també el dissabte, ja que des d'aquesta setmana amplia l'horari.



L'experiència de la donació

L'eix de la Marató d'aquest any serà l'experiència de la donació. Amb el lema "La superexperiència de la donació de sang. Molt més del que dones", el Banc de Sang vol posar de manifest els valors associats a la donació, com l'altruisme i la solidaritat.

Imitant les caixes de regal d'experiències que s'han fet populars en els darrers anys, la Marató també comptarà amb la seva pròpia experiència per regalar. Els donants rebran un fulletó desplegable equivalent a una caixa d'experiència, perquè puguin regalar-la a d'altra gent i animar-los a sumar-se a la col·lecta.

"Donació per a 3. Salva tres vides amb un sol gest", "Desconnecta 20 minuts. I connecta tres persones a la vida!" o "Bateig de donació. Salva vides per primera vegada" són alguns dels missatges que es repartiran.

Per primera vegada, a més, el Banc informarà els donants quan la seva bossa de sang sigui utilitzada, per enfortir el vincle entre la donació i la recepció. Aquest sistema es va implantar a Suècia fa un any i mig i vol reforçar la idea que el model català funciona "de vena a vena", indica Millán.