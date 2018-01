Els refugiats encara tenen fred

Un autocar de Girona Acull per anar a una manifestació per l´acollida de refugiats, aviat farà un any.

Text íntegre

Quan arribo a la plaça Independència de Girona veig un grup de persones concentrades. No és un grup gaire nombrós, deuen ser entre 20 i 30 persones, però es veu que s'han trobat amb un objectiu comú.

A poc a poc veig com van desplegant una pancarta, la mateixa pancarta que despleguen des del mes d'abril del 2016, on es pot llegir Benvingudes Refugiades i en lletres més grans, #Girona Acull i tot seguit el dibuix del logotip de Welcome Refugees, la família que fuig dels horrors de la guerra.

Uns quants dels concentrats comencen a treure les cassoles de diferents mides amb estris de cuina per poder fer fressa i cridar l'atenció dels vianants i de les persones que en aquestes dates s'apleguen a aquesta cèntrica plaça de Girona. Les persones que passen a prop se'ls miren amb un aire de curiositat però sense gosar acostar-s'hi per preguntar què és el que reivindiquen. D'altres simplement somriuen en senyal de suport. I, evidentment, d'altres s'ho miren amb indiferència com si no veiessin la necessitat de manifestar res.

Per les darreres notícies arribades des dels camps de refugiats a Grècia, i més concretament de Vasilika, sabem que les condicions de vida en què malviuen les persones refugiades s'estan agreujant per una onada de fred polar que està arribant a la península grega en les darreres hores. «Cal actuar amb e?càcia i contundència, però per desgràcia cap dels governs europeus està disposat a fer el primer pas», segons diu Ricard Prat, escenògraf que dedica part del seu temps a treballar per la causa de les persones refugiades.

Aquest grup de persones que formen part de la Plataforma Girona Acull «està fent un treball de formiguetes des de les assemblees mensuals al centre cívic Barri Vell on tothom és benvingut», segons a?rma una de les integrants, Flora Ridaura. «Cal fer un treball continuat perquè les condicions de vida són cada vegada pitjors i la previsió de resolució del con?icte no és a l'horitzó més proper», a?rma Dolors Serra, una altra integrant de Girona Acull.

Al cap d'una estona, decideixen donar més visibilitat a la cassolada i inicien una marxa que recorre el carrer Santa Clara, passa pel pont de Pedra per arribar a la plaça del Vi, davant de l'Ajuntament. Un cop a la plaça del Vi, no triguen gaire a aturar la cassolada i es reuneixen per parlar d'un tema que han de resoldre. Apro?tant que són dates en què hi ha molta gent pels carrers, la campanya «Casa Nostra Casa Vostra» ha cedit part del material de la seva plataforma per muntar un estand amb un objectiu: denunciar la situació insostenible que estan patint totes les persones refugiades als camps de Grècia. En aquest estand hi vendran samarretes, bosses de cotó i banderoles per recaptar fons pels camps i també es farà una recollida de signatures en suport del manifest de la campanya.

Abans de dissoldre la concentració, davant mateix de l'Ajuntament, els components de Girona Acull acorden organitzar una sèrie de torns per tenir cura de l'estand i així continuar amb les teves accions per remoure les consciències dels ciutadans. Aquests molt sovint es preocupen massa del que han de comprar com a regals de Reis o del que menjaran i no pas dels drames que estan vivint centenars de milers de persones que, ben segur, per a elles aquestes festes no hauran estat ni felices, ni serenes.