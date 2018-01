Retards d'almenys 45 minuts a la línia de Girona per un atropellament

Els trens de les línies R2 nord i R11-la que va de Sants a Cervera de la Marenda- van acumular ahir retards d'almenys 45 minuts en els dos sentits de la circulació per l'atropellament d'una persona a la sortida de l'estació de tren de Cardedeu, segons va informar Renfe.

Com a conseqüència d'aquest incident, es va haver de circular per via única entre Llinars del Vallès i Granollers Centre. I això en conseqüència, va provocar que alguns combois estiguessin aturats més temps del què és habitual durant el trajecte o a les estacions on s'atura.

La circulació però, es va arribar a tallar puntualment per fer transbordament dels passatgers del tren afectat, que viatjava de Sants a Cervera de la Marenda.

L'incident va produir-se al voltant de les deu del matí i va obligar Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya a activar la prealerta del Ferrocat.