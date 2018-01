Ryanair farà deixar la maleta de mà a la bodega a partir del 15

Ryanair començarà a aplicar a partir del 15 de gener la seva nova política d'equipatge, que no permet pujar la maleta d'avió a la cabina si no es paga l'embarcament prioritari. La nova política d'equipatges de la companyia majoritària a l'aeroport de Vilobí d'Onyar suposa una baixada del preu de les maletes facturades i un increment de la mida permesa d'aquest equipatge per mirar de reduir el nombre de passatgers amb dues bosses a les portes d'embarcament. Així, el pes de l'equipatge facturat permès passa de 15 a 20 kg i la tarifa base per facturar una maleta passa de 35 euros a 25.

En canvi, només els clients amb un embarcament prioritari podran dur dos bosses a l'avió, mentre que la resta de passatgers només podran pujar a la cabina una bossa petita, mentre que la més voluminosa s'haurà de baixar a la bodega, de forma gratuïta des de la porta d'embarcament.

El motiu, segons explica la companyia, és que «en ser molts els clients que aprofiten la millora del servei que permet pujar de forma gratuïta dues bosses a la cabina i tenint en compte els alts nivells d'ocupació (del 95% al desembre), no hi ha prou espai als compartiments de cabina per a tantes maletes, el que provoca retards en l'embarcament i els vols».