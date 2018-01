El trànsit diari a l'AP-7 nord creix un 18% en 5 anys

El març passat, la concessionària d'autopistes Abertis guanyava la primera batalla de la guerra judicial que manté amb el Ministeri de Foment: una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid obliga l'administració central a indemnitzar la companyia amb un mínim de 1.495 milions l'any 2021 per la caiguda del trànsit a l'AP-7 els anys de la crisi econòmica. Cop dur per al Govern, però no pas definitiu, ja que la decisió del tribunal es pot recórrer, de manera que la resolució del conflicte va per llarg. Efectivament, l'estadística de Foment confirma que en els anys de recessió més intensa el pas de vehicles pels trams de pagament de l'Autopista del Mediterrani, que va de la Jonquera a Algecires, es va desplomar: el 2012, per exemple, en el tram Cartagena (Múrcia)-Vera (Almeria), va caure un 19,10%; en el de la circumval·lació d'Alacant, un 16,73; en el Barcelona-Tarragona, un 9,19% i en el Montmeló-la Jonquera, el que creua al província de Girona de nord a sud, el trànsit va disminuir un 6,43%.



Canvi de tendència

A partir d'aquell any, però, la tendència ha canviat, almenys en el tram més septentrional, el Montmeló-la Jonquera: els últims cinc exercicis el trànsit rodat per aquest segment de la carretera de peatge ha crescut un 17,92%, segons les dades del Ministeri. Així la intensitat mitjana de vehicle (IMD) al mes de novembre passat se situava en 47.747 vehicles, 8.581 més que la mitjana diària de 2012. En comparació amb el 2016, i a l'espera de la dada del mes de desembre, encara no disponible, els onze primers mesos de l'any passat, de mitjana, van circular a diari pel tram més al nord de l'AP-7 un 2,69% més d'automòbils (turismes i camions).



Un 22,8% de camions

Dels vehicles que transiten per la via de peatge, el 22,8% són pesants (camions, bàsicament). En xifres absolutes això vol dir que 10.918 camions passen per aquest tram d'AP-7. Comparades amb les de 2012, l'any de caiguda més pronunciada del trànsit de la sèrie històrica disponible, les dades de 2017 són clarament millors: el pas de vehicles pesants ha augmentat un 40% (3.130 vehicles/dia més que ara fa un lustre).



El tercer més transitat

D'acord amb l'estadística oficial, el Montmeló-la Jonquera és el tercer tram de peatge més transitat de l'autopista, només superat pels de Montmeló-el Papiol, per on passen, diàriament, 115.135 vehicles de mitjana, un 3,95% més que el 2016, i Barcelona-Tarragona, amb 54.597 vehicles /dia, un 2,99% que l'exercici anterior. En intensitat de trànsit se situen per sota del tram de més al nord de la carretera de peatge els segments Màlaga-Guadiano (Andalusia), amb 32.262 vehicles/dia (+7,11%); Alacant-Cartagena, amb 21.140 (+4,34%); Tarragona-València, amb 19.463 (+3,73%); València-Alacant, amb 19.384 (+4,61%), la circumval·lació d'Alacant, amb 6.599 (+5,81%) i el tram Cartagena-Vera, amb 3.261 vehicles diaris de mitjana, un 5,81% més que el 2016.

Per mesos, el que va registrar una mitjana diària de trànsit més elevada en el tram Montmeló-la Jonquera va l'agost, amb 67.868 vehicles, un 0,48% menys que el mateix mes de 2016. A continuació s'hi situa el juliol, amb 64.160 vehicles/dia (+1,50%), seguit del juny, amb 50.988 (+4,27%). El mes de menys trànsit va ser el gener, amb una IMD de 10.495 vehicles. Pel que fa al trànsit pesat, el mes amb una IMD més elevada va ser el maig, quan cada dia van circular per l'autopista 11.970 camions de mitjana, un 2,95% més que el maig de 2016. Al març, Autopistas, companyia del grup Abertis, va posar en marxa el sistema d'accés ràpid RondaGi als peatges del tram gratuït Fornells de la Selva-Vilademuls. En un primer moment, Autopistas va repartir 80.000 dispositius (uns adhesius que es col·loquen al parabrisa del vehicle), que ràpidament es van esgotar. Davant l'èxit de la iniciativa d'aquest teletac gratuït, l'empresa concessionària va distribuir 120.00 dispositius més al llarg del mes d'abril.