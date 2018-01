Condemnes per al 75% dels processats

Les últimes dades facilitades pel Ministeri de Justícia han posat de manifest que el 75,6% de persones processades per violència de gènere han acabat condemnats, tal com Diari de Girona publicava diumenge. Les mateixes dades quantificaven en 531 les víctimes de violència masclista a les comarques de Girona el tercer trimestre de 2017, 38 més que el mateix període de l'any anterior.

Pel que fa als condemnats, n'hi va haver 31; per 41 de jutjats per delictes relacionats amb la violència de gènere. El tercer trimestre de 2016 es van condemnar 13 persones més per aquests motius (44).