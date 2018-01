Creixen un 72% el nombre d'ofegats en només un any

Els medis aquàtics de les comarques de Girona s´han cobrat 19 vides durant tot l´any 2017. Es trata d´un xifra negra que ha viscut un increment de més del 72%. Durant l´any anterior la xifra tot i ser elevada va ser menor, d´onze víctimes mortals. Aquestes dades són les pitjors dels darrers tres anys, ja que el 2015 van perdre la vida 17 persones en aquests medis. Un aspecte destacable de les dades és també que la demarcació de Girona és l´àrea de Catalu­nya on durant el 2017 han mort més persones en piscines, platges, rius o basses, entre d´altres.

De les 44 víctimes mortals, 19 van ser a la província de Girona. La segueix per nombre de morts Tarragona, amb una dotzena de casos. Barcelona, amb nou, i Lleida, quatre. L´any 2016 hi va haver el mateix nombre de baixes en medis aquàtics a la demarcació de Girona com la de Tarragona, segons l´Informe Nacional d´Ofegaments de la Reial Federació de Salvament i Socorrisme.

Pel que fa a l´origen de les víctimes, de les 44 que hi ha hagut a Catalunya durant el 2017, cal dir que el 59% tenien nacionalitat espanyola, és a dir, 26. De la resta, 13 eren de països europeus, quatre d´origen africà i un asiàtic. Quant al sexe, la majoria dels morts en medis aquàtics eren homes (38) i la resta, dones (6).

La platja és l´espai on van produir-se la majoria de finats, 23 d´aquests, a la piscina n´hi va haver set, quatre en rius i deu més en altres espais aquàtics. Les dades es poden extrapolar a les comarques de Girona: 16 dels 19 morts van ser en platges, un en piscina i dos en basses.



Una criatura de 4 anys, a Ripoll

De casos d´ofegaments que van tenir molta transcendència als mitjans de comunicació durant el 2017 cal destacar-ne un que va produir-se el 19 de maig. Una nena de 4 anys va perdre la vida ofegada a la piscina municipal de Ripoll durant una activitat escolar de natació. La menor, alumna de Campdevànol, feia un curset de natació i quan ja estava els monitors van veure que la criatura no hi era i la van trobar surant a la piscina. L'autòpsia va ratificar que la nena va morir ofegada i el jutjat va imputar per homicidi imprudent el responsable de la instal·lació i quatre monitores.

Durant l´estiu del 2016, la meitat dels banyistes morts van ser nens ofegats en piscines: cinc criatures van perdre-hi la vida.



Un nen ofegat en una bassa

Un altre cas que va ser, a més, la primera víctima mortal en medi aquàtic de l´any passat va ser la d´un nen de 10 anys que va perdre la vida en ofegar-se en una bassa de les hortes de Santa Eugènia, a Girona, el dia 14 de juny. Va anar a banyar-s´hi amb uns amics però no en va poder sortir i, quan el van trobar a l´aigua, els serveis mèdics ja no van poder-hi fer res. El tercer cas mediàtic va ser qualificat també d´accident de trànsit. A finals de gener, una parella de Figueres va morir quan el seu vehicle tot ter­reny va ser arrossegat per una riuada quan creuaven la riera de l´Anyet de Masarac. Es van necessitar dies per trobar els cadàvers.

Els submarinistes també van ser un col·lectiu amb baixes el 2017. Tres persones van perdre-hi la vida. El primer cas es remunta al 17 de juny, quan el cadàver d´un submarinista, que estava surant a l´aigua a uns 200 metres de la platja Gran de Tossa, va ser rescatat per un vaixell de pesca recreativa. Era un veí de Malgrat de 62 anys i espanyol. El segon cas va tenir lloc el 30 de juliol a l´Estartit. Un jove francès de 30 anys va morir ofegat mentre practicava apnea a la cova del Dofí de les illes Medes. I el 31 d´agost, un submarinista francès de 66 anys va morir fent immersió en una altra cova, la de la Vaca.



481 ofegats a tot Espanya

El 2017 van produir-se un 10% més d´ofegaments mortals a Espanya. Van ser-ne 481, mentre que l'any anterior n'havien tingut lloc 437. Es venia d´un 2014 amb una xifra menor, de fins a 415 víctimes mortals en medis aquàtics.