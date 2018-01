«Hola, avui la teva sang s'ha enviat a un hospital per als pacients que la necessiten. Moltes gràcies» és el missatge que rebran els donants de sang al seu telèfon mòbil a partir d'ara quan la bossa que han donat sigui utilitzada per tractar un pacient. Des d'aquesta Marató, tots els donants rebran un SMS un cop la seva sang s'hagi fet servir, cosa que ajudarà a «tancar el cercle de la donació», explica la doctora Anna Millán. Aquest sistema es va implantar a Suècia fa un any i mig i diversos països l'han començat a adoptar per reforçar la idea que «la sang salva vides».

Fins ara, un cop havia donat sang, el donant rebia al domicili una carta amb els resultats de les anàlisis però no sabia si s'havia fet servir. Ara el pacient sabrà que està a punt de ser transfosa a qui la necessita, cosa que ajudarà a recordar que el model de donació que funciona a Catalunya va directament «de vena a vena».

Els primers a rebre aquests avisos seran les persones que van donar sang durant el mes de desembre. I és que cal tenir en compte que el procés entre la sala d'extraccions i el receptor i el pacient destinatari és llarg, per garantir la seguretat de la transfusió.

Un cop feta la donació, la bossa de sang arriba al laboratori central del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, a Barcelona. Allà s'inicia el procés de fraccionament, que consisteix a dividir la sang en glòbuls vermells, plasma i plaquetes.

Quan s'ha completat les analítiques corresponents, els glòbuls vermells es conserven a 4 graus durant un màxim de 42 dies.

Tot i això, el component de la sang amb la vida més curta són les plaquetes, que caduquen al cap de cinc dies. Es conserven a temperatura ambient i en moviment constant, ja que si es deixessin de moure, s'agregarien les unes amb les altres i formarien un quall.