L'AVE Barcelona-Girona fa via més d'hora

L'AVE Barcelona-Girona avança el rellotge 15 minuts. Fins al 30 de desembre passat, el primer comboi d'alta velocitat (un Avant, els que cobreixen trajectes que no superen els límits territorials de Catalunya) sortia de l'estació de Sants a les 7.20 hores del matí i això era un inconvenient no pas menor per als veïns de la Ciutat Comtal que treballen a Girona i que han de ser a la feina a les vuit, ja que el tren feia parada a l'estació del parc Central a les 7.58 i la puntualitat havia esdevingut una utopia només a l'abast dels superherois. Des de fa un parell de setmanes, però, els mortals (i matiners) treballadors que afagen el primer AVE Barcelona-Girona disposen d'un quart d'hora de coll per fitxar a l'hora: el primer tren ja arriba a Girona a les 7.43, perquè surt de Sants a les 7.05.

«Ho hem aconseguit!», exclama Marta Rimblas, metgessa resident de l'Hospital de Santa Caterina, veïna de Barcelona, usuària habitual de l'alta velocitat i una de les artífexs del canvi d'horari: A les portes de l'estiu passat, Rimblas, amb l'ajuda d'altres commuters (anglicisme emprat per definir les persones que recorren distàncies llargues en transport públic per anar a treballar), va iniciar una recollida de firmes per reclamar una modificació dels horaris de «sentit comú». Tres-centes persones van donar suport a la queixa, que va arribar fins a l'Ajuntament de Girona –Rimblas es va reunir al setembre amb el regidor de Mobilitat, Joan Alcalà, i amb el cap de Gabinet de l'Alcaldia, Joan Mulero, per exposar-los el problema.

Oferta reajustada

Finalment, Renfe ha tingut en compte la petició d'aquest grup d'usuaris: «amb el nou horari –apunta un portaveu de l'operadora ferroviària a Diari de Girona– la gent que entra a treballar a les 8.00 pot utilitzar aquest servei». Fins al 30 de desembre passat, l'alternativa a l'AVE que tenien els viatgers de primera hora del matí era un Mitjana Distància que surt de Sants a les 5.56 i que es planta a Girona a les 7.11 després d'una hora i quart de trajecte. Alternativa que Marta Rimblas qualificava d'«inviable», ja que suposava invertir dues hores al dia per arribar a la feina amb puntualitat (i llevar-se «a hores intempestives»). En un primer moment, Renfe va respondre amb evasives la demanda dels commuters: «l'oferta s'ajusta a la demanda», era el concís comentari que emetia la companyia. Sis mesos després, però, l'operadora ha modificat el criteri a favor dels interessos dels usuaris del primer Avant del dia. Renfe, el Goliat d'aquesta història, el gegant, ha escoltat els clients, a qui els ha tocat interpretar el complicadíssim paper de David. I encara més: els ha fet cas.

Cinquè aniversari

Diumenge passat Renfe commemorava el cinquè aniversari de la posada en marxa de l'alta velocitat ferroviària a Girona i Figueres, un servei que han utilitzat més de 7,5 milions de viatgers, segons les dades de la companyia. D'aquests, 1.875.000 corresponen al 2017, any en què la línia va guanyar un 1,5% de clients en relació amb el 2016. Per trams, el més utilitzat l'any passat va ser el Girona-Barcelona (1.020.000 usuaris), seguit del Figueres-Barcelona (400.000) i Girona-Figueres (50.000). El Girona-Madrid va tenir 125.000 viatgers i el Girona-Saragossa, 16.000.