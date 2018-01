L'epidèmia de la grip farà disminuir les donacions de sang un 15%

L'epidèmia de la grip farà baixar les donacions de sang entorn d'un 15%, una davallada que enguany coincideix amb el descens de reserves típic de cada Nadal. El canvi d'hàbits de la ciutadania durant les festes fa que tradicionalment les reserves del Banc de Sang es redueixin al voltant d'un 25%. L'arribada de la fase epidèmica de la grip, però, fa témer que el descens sigui més important aquest any, ja que els afectats no poden donar sang fins passats quinze dies d'haver-se recuperat.

Actualment, les reserves del banc és de 5.600 bosses de sang, però d'alguns grups concrets, com el 0- -el dels donants universals- només n'hi ha per a pròxims tres dies. Per remuntar l'estoc actual, que és «justet» segons la directora del Banc de Sang a Girona, la doctora Anna Millán, divendres comença la Marató de Donants de Catalunya, que s'allargarà fins al dia 19 als principals hospitals catalans, entre ells l'hospital Josep Trueta de Girona.

La col·lecta, la més gran que es fa cada any a Catalunya, vol arribar a les 8.000 donacions arreu del país. La doctora Millán explica que en el cas de Girona s'aspira a tenir unes 600 donacions durant tot el gener, ja que si bé la Marató dura una setmana, el seu efecte crida s'arrossega tot el mes.

«L'any passat, la setmana concreta de la Marató vam aconseguir unes 200 donacions al Trueta, però la campanya es va allargar tot el mes fins arribar a les 600 al llarg del gener, quan l'habitual és que en un mes en fem 300», indica la responsable del Banc, que té la seu fixa a l'hospital gironí.

Com ja és habitual, a més de les diverses campanyes mòbils que es duran a terme en els pròxims dies, l'hospital de referència de les comarques gironines serà un dels punts clau de la Marató de Donants. Aquest any ho fa, a més, amb una sala de donacions renovada i amb la possibilitat de donar sang també el dissabte al matí, ja que des d'aquesta setmana amplia l'horari.

Des que va entrar en servei fa unes tres setmanes la nova sala d'extraccions del Trueta, ubicada a la planta baixa, just davant d'on es trobava fins ara, ja s'ha notat un repunt en les donacions, indica la doctora Millán. Després que les obres que s'han fet al Banc -i que encara continuen- reduïssin prop d'un 30% l'afluència de donants, «hem vist com han anat augmentant en les darreres setmanes, perquè som molt més visibles que abans», indica l'hematòloga.

L'experiència de la donació

L'eix de la Marató d'aquest any serà l'experiència de la donació. Amb el lema «La superexperiència de la donació de sang. Molt més del que dones», el Banc de Sang vol posar de manifest els valors associats a la donació, com l'altruisme i la solidaritat.

Imitant les caixes de regal d'experiències que s'han fet populars en els darrers anys, la Marató també comptarà amb la seva pròpia experiència per regalar. Els donants rebran un fulletó equivalent a una caixa d'experiència, perquè puguin regalar-la a altra gent i animar-los a sumar-se a la col·lecta.

«Donació per a 3. Salva tres vides amb un sol gest», «Desconnecta 20 minuts. I connecta tres persones a la vida!» o «Bateig de donació. Salva vides per primera vegada» són alguns dels missatges que es repartiran i que recullen algunes de les sensacions que expressen els donants, com la satisfacció, el bon rotllo, la gratitud o el reconeixement.

Així ho explicava ahir en Pere Guisado, que col·labora amb el Banc de Sang des del juny del 1997, com a donant de sang i de plasma. «Els donants som herois anònims, perquè sabem que ajudem algú però no a qui. La donació és un petit granet de sorra, però cal que la platja n'estigui plena», va subratllar Guisado.

Els qui vulguin donar sang poden reserar hora al web maratodonants.cat, tot i que no és imprescindible.