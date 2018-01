El telèfon contra la violència masclista rep 675 trucades de Girona durant el 2017

La línia telefònica de la Generalitat per denunciar situacions de violència masclista va tancar el 2017 amb 675 trucades fetes des de les comarques de Girona, una xifra que, tot i registrar un lleuger descens respecte els dos anys anteriors, reflecteix la consolidació del problema. A tot Catalunya, el número 900 900 120 va rebre 9.756 telefonades d'alerta durant l'any passat i, de les vuit zones que distingeix l'administració, les comarques gironines van ser les terceres en volum d'activitat (amb un 6,9% del total), després de l'àrea metropolitana de Barcelona (71,2%) i del Camp de Tarragona (8,2%).

Gairebé la meitat de les trucades gironines, el 45,50% (308), es van realitzar des del Gironès; el 20,5% (138), des de la Selva; i prop del 17% (112), des de l'Alt Empordà. Tal com succeeix des de fa temps, aquestes tres comarques van concentrar el gruix d'usuàries del servei a Girona, ja que més del 82% de vegades (558) el número es va marcar des d'algun dels seus municipis. En nombre de telefonades, les segueix el Baix Empordà (70), la Garrotxa (21), el Pla de l'Estany (15), el Ripollès (11) i la Cerdanya (8).

El telèfon habilitat per la Generalitat és gratuït, garanteix l'anonimat i està disponible les 24 hores dels 365 dies de l'any. Al càrrec de la línia –que també actua si l'activa el Servei d'intervenció en crisis greus de violència masclista de qualsevol Ajuntament i Consell comarcal– hi ha un equip de professionals, advocades i psicòlogues que poden contactar amb els serveis d'emergències necessaris en cada cas. Pel que fa a l'idioma amb què s'hi pot contactar, és possible expressar-se en 124 llengües, entre les quals hi ha, per exemple, el català, el castellà, l'anglès, el francès, l'alemany, el rus, l'àrab, el romanès, el croat o el xinès.

Sobretot dones de 30 a 50 anys

L'Institut Català de les Dones (ICD) ha obert el 2018 fent balanç de les alertes i les peticions d'ajuda que l'any passat es van adreçar al número 900 900 120, que va rebre una mitjana mensual de 813 trucades. Fins desembre de 2017, se'n van atendre 9.756; per sota de les 10.000 que el ritme de la primera meitat de l'any feia preveure que se superaria, ja que fins al juny se n'havien rebut 5.133.

La immensa majoria d'usuàries del servei van ser dones (93,3%) i gairebé tres quartes parts (71,3%), les mateixes afectades. Per franjes d'edat, el telèfon el van despenjar, sobretot, persones d'entre 30 i 50 anys. L'estadística també mostra que gairebé tots els casos es van emmarcar en el context de la parella (94,8%), encara que també es van denunciar situacions conflictives entre familiars (2,7%) i en els àmbits sociocumunitari (2%) i laboral (0,5%). Pel que fa al tipus de maltractaments, sovint coincideixen diferents modalitats però l'ICD distingeix que el 99,8% de les trucades van alertar de violència psíquica; el 36,8%, de física; el 9,2%, d'econòmica; i el 2,9%, de sexual.