Uns 2.200 adults atesos i 830 joves i infants a la comarca el 2016

L'any 2016, el centre de salut mental d'adults del Baix Empordà, ubicat a Platja d'Aro, va atendre 2.219 pacients, 694 dels quals per primer cop. S'hi van fer 11.775 visites, entre primeres visites, visites successives, visites externes i sessions grupals. Es van fer 4.214 visites.

Segons diagnòstic, de la població atesa al centre d'adults, un 29,5% va ser tractada per un trastorn de l'estat d'ànim; un 19% per trastorn adaptatiu, un 17,8% per un trastorn psicòtic i un 14,3% per trastorn d'ansietat. El 8,8% restant correspon a un diagnòstic de trastorn de la personalitat. Pel que fa al centre de salut mental infantojuvenil, va atendre 830 pacients, del quals 322 eren casos nous.

Va diagnosticar un 16,7% dels usuaris per un trastorn de dèficit de l'atenció i hiperactivitat (TDHA), un 10,6% per un trastorn de conducta alimentària, un 10,1% per un trastorn d'ansietat, un 9,6% per trastorns emocionals de la infància i un 8% per un trastorn de l'espectre autista.

El 5,9% restant correspon a un diagnòstic de trastorn de la conducta.