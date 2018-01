Controlant els equipaments amb risc de transmissió de legionel·losi

Al llarg del 2017, Dipsalut ha ajudat a controlar 283 equipaments municipals considerats d'alt risc de 104 localitats gironines i 520, de baix risc, de 135 municipis. L'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona ha detectat legionel·la i ha dut a terme les actuacions necessàries per eliminar-la en 27 instal·lacions d'alt risc (un 9,5%de les controlades). En dues d'aquestes instal·lacions (7%), s'ha trobat el bacteri per primera vegada. En 25 (93%), ja s'hi havia detectat anteriorment.

En tots els casos, en col·laboració amb els ajuntaments, s'ha dut a terme les mesures necessàries per eradicar-lo i evitar riscos als usuaris dels equipaments.

Pel que fa al programa per a instal·lacions de baix risc, aquest 2017 s'ha detectat el bacteri en vuit instal·lacions (un 1,5% de les controlades). Totes han estat circuits d'aigua calenta sanitària i en tots els casos s'ha adoptat les mesures de control necessàries per eliminar-lo. A la resta d'instal·lacions –és a dir, regs i fonts- no s'ha detectat presència al llarg del 2017.



Suport als ajuntaments

Dipsalut dona suport als ajuntaments gironins en la gestió d'aquelles instal·lacions públiques del municipi considerades de risc de transmissió de la malaltia de la legionel·losi.

Periòdicament l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona en fa la neteja i desinfecció. També controls analítics per veure si hi ha el bacteri causant, el Legionella pneumophila.

En el cas que es trobi aquest bacteri, es realitzen actuacions per eradicar-lo i perquè no hi torni a proliferar. Mentre es duen a terme, per prevenció, s'impedeix als ciutadans l'ús de la instal·lació afectada.

En aquelles instal·lacions que tenen característiques que afavoreixen la reproducció de la legionel·la, es recomana fer reformes estructurals.

Dipsalut assessora els ajuntaments sobre què s'ha de modificar i els proporciona suport econòmic perquè puguin fer-ho. També s'ofereix formació gratuïta al personal que s'encarrega del manteniment diari de les instal·lacions de risc per tal que estiguin perfectament.