Els docents inscrits a Girona poden cobrir totes les places d'oposicions per a tot Catalunya

Només amb el professorat gironí que s'ha inscrit a les oposicions es podrien cobrir les 2.000 places convocades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat i 449 docents quedarien fora de la convocatòria. Però, aquests prop de 2.500 professionals tan sols representen el 12,2% dels 20.059 que hi aspiren a tot Catalunya, així que la competició és gran.

En 20 de les 22 especialitats docents –majoritàriament de Secundària– per a les que Ensenyament ofereix una plaça pública, els candidats gironins superen l'oferta global del Departament. I dintre d'aquest fet general, als Serveis Territorials de Girona n'hi ha algunes que sobresurten de la resta en nombre d'aspirants; és a dir, de docents que actualment es troben en situació d'interinatge o esperant que els assignin una substitució. Aquest rànquing l'encapçala l'especialitat de Geografia i Història a Secundària, amb 271 professors gironins apuntats per intentar aconseguir una de les 162 vacants que s'ofereixen a tot Catalunya; una aspiració que, al conjunt del país, comparteixen 2.177 docents. Li segueixen la de mestre d'Anglès de Primària, amb 195 llocs de feina i 259 candidats a Girona, per 2.044 a tots els serveis territorials; i tres especialitats més de Secundària: Orientació educativa –amb 201 inscrits gironins per a 107 places que volen 1.808 docents catalans–, Biologia i Geologia –amb 171 aspirants a Girona per a una oferta de 121, demanada per 1.496 professionals– i Llengua Catalana i Literatura –amb 162 gironins per a 136 llocs, que esperen obtenir 1.109 persones.

Les xifres no són tan altes, però el nombre d'aspirants gironins gairebé dobla la convocatòria de places en l'especialitat d'Educació Física a Secundària, amb 156 inscrits per 81 vacants a Catalunya; i és 2,2 vegades més elevada en el cas d'Audició i Llenguatge a Primària, amb 55 places que només tenint en compte els Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona ja tenen 122 demandants –al conjunt de Catalunya són 837.



El procés es tancarà al juny

El professorat va haver de presentar la seva petició per intentar accedir a la funció pública abans de les vacances de Nadal –el termini es va tancar el 20 de desembre– i ara està a l'espera que, al març, la Conselleria publiqui la llista definitiva de persones admeses i excloses. El procés selectiu de les oposicions del Departament d'Ensenyament començarà a mitjans d'abril i es tancarà durant la primera quinzena de juny, abans que acabi el curs.