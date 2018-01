La Generalitat comença a treballar en l'Enquesta de Salut del 2018

El Departament de Salut posa en marxa el treball de camp de l'Enquesta de Salut (Esca) que es durà a terme al llarg de l'any 2018. L'enquesta és clau per conèixer la percepció dels ciutadans sobre el seu estat de salut, els seus estils de vida i l'ús que fan dels recursos sanitaris.

L'Esca és una activitat de caràcter oficial prevista en el Pla estadístic de Catalunya vigent, la qual cosa comporta una garantia de confidencialitat de les dades, que es troben emparades pel secret estadístic.

Al llarg de l'any s'entrevisten unes 5.000 persones a tot Catalunya, representatives de la població catalana. Un equip d'enquestadors i enquestadores de l'empresa IPSOS, acreditats amb una credencial del Departament de Salut, es desplacen al domicili de les persones seleccionades per entrevistar-les.

La selecció dels entrevistats es fa de manera aleatòria a partir del Registre de població oficial de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Reben una carta que les informa dels objectius i del caràcter oficial de l'enquesta i de la necessitat de la seva col·laboració.

La informació que recull és molt valuosa, ja que és facilitada directament per la població, i és fonamental per establir polítiques públiques i accions en matèria de planificació sanitària, i per millorar l'estat de salut i la qualitat de vida de les persones.

Anualment es disposa de resultats actualitzats. Els continguts abasten l'estat de salut, l'ús dels serveis sanitaris, els comportaments relacionats amb la salut, així com les característiques sociodemogràfiques.