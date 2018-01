Iguals i igual de diferents

La Garrotxa reivindica la diversitat de la seva població amb un vídeo protagonitzat per una trentena de noies i nois d'Olot que, prèviament, han reflexionat sobre el valor de la diferència. El resultat d'aquest treball, promogut pel Consorci d'Acció Social, és un espot que difon aquest missatge a través de les xarxes socials: «Ser iguals vol dir ser igual de diferents».

El muntatge, que es va estrenar just abans de Nadal i s'ha projectat a les pantalles de Cines Olot, encaixa en un projecte iniciat fa temps –tal com remarquen al web del Consorci comarcal– i que està directament relacionat amb una «aposta pels drets civils». El propòsit dels Serveis d'Atenció a la Comunitat del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa és que la veu dels joves que participen en l'espot «Olot, 100% jove i diversa» circuli per les xarxes socials, tot rebutjant els judicis que parteixen de l'aparença, l'actitud, l'orientació sexual, les creences religioses, les capacitats o el lloc d'origen. Davant aquest ampli ventall de diversitats, els joves pregunten: «Què és ser normal?».