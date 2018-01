L'activitat als CAP gironins es dispara un 36% en només una setmana per l'epidèmia de grip

L'activitat als Centres d'Atenció Primària (CAP) de les comarques gironines durant l'epidèmia de grip ha augmentat un 36% en una setmana. Segons dades facilitades pel Departament de Salut, entre 4 i el 10 de gener han rebut un total de 45.656 visites, moltes d'elles associades a problemes respiratòries.

També en augmentat les visites domiciliàries un 26%. Per contra, l'activitat a les urgències hospitalàries ha baixat un 12%. Per donar resposta al possible increment de visites provocat per la grip, a partir de dilluns obriran 22 llits més al Trueta i 12 a Palamós. Prèviament, ja havien incrementat les places a altres hospitals com els de Figueres, Blanes o Calella.

Un dels punts de la demarcació on la grip ha disparat les visites a urgències és a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Des del 23 de desembre, els pacients atesos han augmentat un 70%, amb una mitjana de 170 per dia, una xifra rècord des que el centre va obrir portes ara fa tres anys. Els dies de Nadal el servei va quedar "saturat".