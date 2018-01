L'hospital Josep Trueta de Girona buscarà mecenes entre els espectadors de cinema

Un dels fotogrames de l´anunci, dirigit per David Pujol.

Un dels fotogrames de l´anunci, dirigit per David Pujol. ics girona

Un nadó prematur a la Unitat de Cures Intensives (UCI) Neonatals del Trueta és el fil conductor de l'espot promocional que l'hospital Doctor Josep Trueta de Girona presenta aquest mes per buscar nous mecenes que col·laborin en el projecte del centre. Aquest anunci de la campanya solidària «Fes + Trueta» és, justament, fruit d'una aportació a l'hospital i es difondrà a les sales de cinema, a més de fer-ho a les xarxes socials, al web del centre i a les televisons locals. La versió llarga de l'anunci també es projectarà al pavelló de Fontajau abans del partit de l'Uni Girona amb el Salamanca.

L'espot narra en primera persona la relació que tindran amb l'hospital Trueta el nounat protagonista i el seu entorn més proper al llarg de la seva vida, una relació que, amb totes les variants possibles, podria tenir qualsevol persona que resideixi o passi una temporada a les comarques gironines.

D'aquesta manera, situacions com el seu naixement abans de terme, un accident amb la bici en plena adolescència, l'etapa formativa del seu germà com a metge resident a l'hospital, un traumatisme al cap que permet detectar un tumor cerebral al seu veí, el naixement de les seves filles bessones, el diagnòstic d'un càncer de còlon al seu pare i un atac de cor permeten mostrar el rol del Trueta com a hospital de referència i alta complexitat de les comarques gironines i, alhora, proper a la ciutadania.

L'espot acaba convidant l'espectador a col·laborar amb l'hospital amb un missatge clau: Tots plegats podem sumar i «fer més Trueta».

La realització de l'espot, amb guió i direcció de David Pujol, ha estat possible gràcies a la col·laboració de la família Aguer Teixidor i la productora Doc Doc Films, que han assumit els costos del projecte. L'espot ja està disponible al canal YouTube de l'hospital Trueta i, en cinc dies, ha arribat al miler de visualitzacions.



Campanya de mecenatge

La campanya «Fes + Trueta» es va posar en marxa l'estiu passat per facilitar i promoure la implicació d'entitats, empreses i particulars del territori en el projecte assistencial del centre i sensibilitzar, encara més, la societat gironina sobre la importància de les seves aportacions altruistes.

L'objectiu és incrementar les iniciatives i donacions solidàries per poder emprendre iniciatives encaminades, sobretot, a millorar el benestar i el confort de pacients i familiars, com ara la renovació de les butaques per a pacients hospitalitzats o la millora de la sala de descans de pares i mares amb infants ingressats a cures intensives. També han de facilitar l'adquisició de nous equipaments assistencials.

Les donacions que fins ara ha rebut l'hospital han permès, entre d'altres, iniciar el projecte terapèutic «La Buzzy s'emporta el dolor» adreçat als nens i nenes ingressats al Servei de Pediatria, gràcies a l'escola Bell-lloc; decorar l'àrea d'urgències pediàtriques, gràcies a la Fundació Juegaterapia; incorporar una cabina de provocació al Servei de Pneumologia per diagnosticar malalties respiratòries laborals, gràcies a l'Òptica Salas o adquirir nous escalfabiberons i altre equipament sanitari per a l'UCI neonatal, gràcies al Grup Armangué.

Amb les diverses aportacions aconseguides, també s'ha pogut renovar el material de la sala de jocs de Pediatria, gràcies a Silvarita; o adquirir equipament de biologia molecular per al Servei d'Anatomia Patològica, gràcies la Fundació Oncolliga Girona i als corredors de la cursa solidària Oncotrail.