La malaltia Què és la legionel·losi?

La legionel·losi és una malaltia que perjudica les vies respiratòries i que, depenent de les característiques del malalt, pot ser molt greu. Acostuma a afectar a persones d'edat avançada o amb malalties de base. La causa el bacteri Legionella pneumophila; un microorganisme que viu a l'aigua, tant en ambients naturals com en diverses instal·lacions. Les aigües estancades i temperades n'afavoreixen la multiplicació.

El bacteri entra a l'organisme quan s'inhalen aerosols (diminutes gotetes d'aigua) que contenen una alta concentració de Legionella pneumophila. Llavors la legionel·la ens pot arribar als pulmons i provocar-nos la malaltia. En cap cas es pot contraure legionel·losi per estar en contacte amb algú que la pateix o per beure aigua amb el bacteri.

Aquestes microgotes poden sortir dels sistemes de refrigeració grans que alguns edificis tenen a les teulades. També dels sistemes d'aigua calenta sanitària, és a dir, de jacuzzis, de determinades dutxes, per exemple. Els regs per aspersió i les fonts ornamentals també fan aquestes petites gotes que podríem acabar respirant, però com que acostumen a funcionar amb aigua freda tenen un risc substancialment més baix de transmetre la legionel·losi.