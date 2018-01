En marxa un club social per a gent del Baix Empordà amb malaltia mental

L'Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques ha posat en marxa el primer club social del Baix Empordà dirigit a persones amb malaltia mental. Aquest nou recurs, ubicat a Palafrugell i gestionat per l'associació de familiars, està subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i compta amb el suport de l'Ajuntament de Palafrugell.

Durant la seva presentació en societat aquesta setmana, la presidenta de l'associació, Maria Combalia, va voler posar de relleu la importància del nou equipament per a la rehabilitació i la inclusió social de les persones que tenen una malaltia mental.

Els clubs socials contribueixen a que les persones amb trastorn mental utilitzin les activitats de lleure per assolir hàbits de salut, independència i participació en la comunitat, incidint i donant suport al projecte vital de la persona. Tenen una funció rehabilitadora i d'inclusió social, i posen l'èmfasi en la participació activa de l'usuari, fomentant espais d'autogestió i d'ajuda mútua.

Als clubs socials es treballa la socialització de les persones amb trastorns mentals a través de les seves capacitats amb un programa grupal d'activitats i de tallers amb seguiment individualitzat, on la persona és la protagonista en decidir l'ocupació del seu temps. Les activitats són tan diverses com diferents són les seves necessitats. Es fan activitats com ara anglès, costura, cuina, dibuix o esports, fins a estimulació cognitiva, excursions, informàtica, manualitats, teatre, etc.

El club social de Palafrugell s'obre amb 30 places. Actualment, l'associació disposa de clubs socials a Girona, Figueres, Palafrugell i Blanes.

El psicòleg clínic dels equipaments especialitzats de salut mental del Baix Empordà, Agustí Camino, va posar de manifest la funció del club social i va destacat la tasca de l'associació per al col·lectiu. En el mateix sentit es va pronunciar 'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, que va posat l'accent en la necessitat del recurs per al territori.

Durant l'acte, el responsable del Departament de Salut a Girona, el doctor Miquel Carreras, va destacar la inversió de la conselleria en l'atenció a la salut mental, que computa més de 6 milions d'euros en el cas de la demarcació de Girona (2017-2018). Això ha permès posar en marxa un conjunt de programes i serveis comunitaris d'atenció a la salut mental a Girona i augmentar el nombre de treballadors de diferents perfils a tots els centres de la Xarxa de Salut Mental amb una seixantena de professionals.