Neix a Olot el primer servei de cotxes elèctrics per compartir a comarques gironines

El grup local d'Olot-Garrotxa de Som Mobilitat, una cooperativa de consumidors i usuaris, ha posat en marxa un servei de cotxes elèctrics per compartir. Es van constituir ara fa tres mesos i ja compten amb quinze usuaris. El poden utilitzar empreses, entitats, administracions i particulars que prèviament han de pagar 10 euros com a socis i escollir entre diferents opcions de pagament, com ara una quota al mes (a partir de 50 euros) o comprar hores per avançat. Actualment compten amb un vehicle però estan en fase d'adquirir-ne un segon.

Funciona a través d'una plataforma online des d'on fas la reserva del cotxe indicant el dia i les hores amb el mòbil. El vehicle està aparcat al Garatge Parc Nou, que és el punt de recollida i retorn. El principal objectiu del servei és fomentar l'ús d'aquest tipus de vehicles que no contaminen el medi i anar reduint el parc de cotxes de gasolina i gasoil. A altres punts de Catalunya ja funciona aquest servei però a les comarques gironines és el primer cop que es posa en marxa.