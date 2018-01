El Patronat tem un descens del turisme espanyol a Girona per a situació política

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona tem que la situació política comporti un descens del turisme espanyol, tant a Catalunya com a les comarques de Girona. No és que de moment hi hagi dades que permetin indicar que serà així, però potenciarà les accions de promoció orientades al mercat francès per suplir un possible descens del turisme espanyol. El director general del Patronat, Ramon Ramos, va assegurar que durant els darrers mesos de l'any no han baixat el nombre de visitants de l'Estat espanyol però, per evitar que la «situació política» acabi afectant el sector turístic, han decidit augmentar les actuacions a França per esvair possibles dubtes i recels del principal mercat emissor de visitants a la demarcació. Ramos va fer aquestes declaracions en el tradicional dinar de cada inici d'any, dels dirigents del Patronat amb la premsa. En el mateix acte, celebrat a l'Hotel Carlemany, es va fer balanç de l'exercici passat. Les comarques gironines han tancat el 2017 amb 5,6 milions de visitants, xifra que representa un augment del 6,53% en relació amb l'any anterior. Ramos augura que el 2018 serà un bon any per al sector i espera tenir un creixement similar.

El president de la Diputació de Girona i del Patronat, Pere Vila, va reconèixer que no ha estat un any senzill per al turisme a les comarques gironines, per tres fets destacables: els brots de turismofòbia (sobretot a Barcelona però que també podia afectar el conjunt del territori) que van aparèixer abans de l'estiu, els atemptats de Barcelona i Cambrils en ple agost i, finalment, la situació política del país, amb el punt àlgid l'1 d'octubre el dia del referèndum. «El turisme se l'ha de mimar molt per evitar que marxi però, tot i les circumstàncies aparentment adverses, n'hem sortit reforçats», va assegurar Vila.

El 2016 la província de Girona va superar per primer cop els 5 milions de turistes i, segons les dades que va exposar Pere Vila, el 2017 el nombre de visitants ha continuat creixent fins a arribar als 5,6 milions, xifra que suposa un augment que ha estat del 6,53%.

La majoria de turistes fan estades més llargues i el nombre de pernoctacions ha crescut un 8,28%, arribant a les 22.916.309.

Per la seva banda, el director general del Patronat, Ramon Ramos, va augurar que el 2018 serà un bon any per al turisme gironí. Ho va basar en dades objectives com l'increment previst de creueristes i que l'aeroport de Girona -ja se sap el nombre de vols i de companyies que hi operaran- continuarà creixent. El 2017 les instal·lacions de Vilobí d'Onyar han fregat els 2 milions i Ramos espera que, amb les 45 destinacions ja confirmades, es tanqui el 2018 superant aquest llindar.

Un altre tema és la incertesa de què passarà amb el turisme espanyol. Ramos va afirmar que, com a conseqüència de la situació política, es preveu un descens en el nombre de visitants estatals. «Aquesta davallada encara no s'ha produït durant els darrers mesos de l'any, però és possible que es produeixi», va reconèixer. Per disminuir l'impacte, el Patronat ha optat per reforçar les accions de promoció a França, que és el principal país emissor de visitants i representen un 25% aproximadament dels turistes de la demarcació. El turisme espanyol és «gairebé residual» a les comarques de Girona, excepció feta dels visitants procedents del País Basc i Madrid. A banda de França, també continuaran treballant amb força a Alemanya i el Regne Unit, les dues següents procedències més habituals de turistes.

Les «taste experience»

El Patronat ha presentant un total de vint accions que faran durant el 2018 per consolidar la destinació i obrir-se a nous mercats. Una de les actuacions més innovadores serà les taste experiencie: presentacions sensorials exclusives d'enogastronomia. Juntament amb el xef Quim Casellas, del Casamar de Llafranc, han ideat un menú per a només vint comensals, per explicar la gastronomia de la demarcació alhora que projeccions mapping damunt la taula convertiran l'àpat en una experiència. Ramon Ramos va explicar que la intenció és que els vint comensals siguin influencers que ajudin a reforçar la posició de la destinació i atraure noves propostes. Ho estrenen a Londres a finals d'aquest mes.

Si 2017 va ser l'any del cicloturisme, el 2018 serà l'any del turisme cultural, amb accions orientades a donar a conèixer el patrimoni de la demarcació. En aquest sentit, estan treballant en algun tipus d'aliança amb Pep Guardiola (que ja va ser ambaixador de la demarcació a Munic) i el Manchester City. Així mateix, es preveu efectuar actuacions focalitzades als Països Baixos (on feia anys que no hi feien cap roadshow), Tel Aviv, Estats Units, Canadà o Austràlia.