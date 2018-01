Realitat virtual per reduir l'ansietat dels pacients que han d'entrar al quiròfan

L'hospital Clínic de Barcelona ha provat satisfactòriament la realitat virtual per reduir l'ansietat i l'angoixa entre pacients que s'han de sotmetre a una operació. Després d'una prova amb deu pacients, l'hospital engegarà al febrer un estudi per comprovar l'efecte de l'aplicació de realitat virtual que permet als pacients situar-se en l'entorn que recorreran el dia de la intervenció tantes vegades com els sigui necessaris en funció dels seus temors.

L'aplicació s'ha dissenyat perquè els pacients puguin veure, en realitat virtual, tot el recorregut que faran el dia de la intervenció quirúrgica i, en la prova que s'ha dut a terme en cirurgia gastrointestinal s'han dividit en onze sales entre les quals hi ha l'anestèsia, una de les que produeix més temors, o la sala de recuperacions.

Un dels seus creadors, de l'empresa IS CHannel, Rodrigo Menchaca, explica que des que es programa la intervenció, el centre ofereix al pacient gratuïtament l'aplicació que, a través d'un telèfon mòbil i unes ulleres de realitat virtual, pot veure tantes vegades com vulgui a casa seva.

De fet, pot entrar en les diferents sales o parts del procediment en funció de les seves necessitats i la reiteració és, de fet, l'ús d'aquesta aplicació també queda registrat de manera que els metges poden saber quines són les fases que causen més angoixa.

L'ideòleg del projecte és el cap del servei de cirurgia gastrointestinal, Antonio de Lacy, que explica que ja usava la realitat virtual per a la formació dels residents, i que va considerar que era una bona eina per a què els pacients millorin la seva experiència a quiròfan.

De Lacy considera que pràcticament tots els malalts pateixen algun tipus d'angoixa o estrès quan han de ser operats, de manera que pot ser útil a qualsevol persona que amb l'aplicació tindrà «la certesa» del que passarà a l'hospital i per tant, perdrà «la por al desconegut»que li produïa la intervenció.

Cada pacient és diferent i per tant, de Lacy creu que es farà un ús diferent de l'aplicació en funció de cada persona, però reconeix que serà, en un futur, després del primer estudi, saber quines són les fases que generen més incertesa per poder millorar fins i tot, alguns procediments.

Tot i que el principal objectiu és millorar el benestar dels malalts, de Lacy destaca que està comprovat que reduir l'estrès per la intervenció també millorarà els resultats i evitarà possibles complicacions quirúrgiques.

Per De Lacy, l'aplicació té un gran recorregut perquè si l'estudi dona bons resultats, es pot aplicar a altres procediments com pot ser els escànners, amb la por que produeixen a bona part de la població, la diàlisi, o els trasplantaments.