Seixanta mil voltes a la Terra sense «sortir» de Girona

Phileas Fogg, gentleman britànic de cap a peus en la ficció escrita per l'etern Jules Verne (1828-1905), va fer, arran d'una aposta, La volta al món en 80 dies. Desenes de milers de quilòmetres recorreguts en tren, cotxe, elefant i globus, entre altres (inusuals) mitjans de transport, en onze setmanes i escaig. En un any, els centenars de milers de vehicles (turismes, camions, motocicletes, furgonetes, tractors i d'altres) que circulen per les carreteres de Girona que són propietat de l'Estat, és a dir, l'AP-7, l'A-2, l'A-26 i la C-16, que sumen una longitud de 408,9 quilòmetres, cobreixen la distància equivalent a 59.405 voltes al globus terraqüi (163 per dia, en números rodons), si es pren com a referència la circumferència que dibuixa el paral·lel zero, l'equador, que mesura aproximadament 40.000 quilòmetres segons els càlculs de la NASA, l'agència governamental responsable del programa espacial dels Estats Units.

2.376,20 milions de km

Segons la (com a mínim) curiosa estadística del Ministeri de Foment, si es té en compte la dada més actualitzada, corresponent al 31 de desembre de 2016, en 365 dies els automòbils que transiten per les carreteres de titularitat estatal a Girona (només en un sol dia 47.747 vehicles circulen de mitjana per l'AP-7, segons les xifres oficials) cobreixen una distància de 2.376,20 milions de quilòmetres. La dada, astronòmica, es pot consultar en el document Evolució del trànsit des de l'any 2.000, al web oficial de la institució que dirigeix Íñigo de la Serna ( www.fomento.es), que no en té prou amb calcular la dada total sinó que la desglossa per tipologies de vehicles.

Província per província

En base al recompte oficial de Foment, que calcula la distància coberta província per província i elabora, alhora, el còmput nacional –que s'enfila fins als 123.822,92 milions de quilòmetres recorreguts l'any 2016–, a Girona són els turismes, en tant que els majoritaris en nombre que circulen per l'AP-7, l'A-2, l'A-26 i la C-16, els que «arriben» més lluny: recorren una distància de 1.734,3 milions de quilòmetres anuals. Els segueixen els vehicles pesants, amb 417 milions de quilòmetres; les furgonetes, amb 167; les motos, amb 45 milions de quilòmetres recorreguts; vehicles diversos que conformen l'apartat «altres» (vehicles articulats, de transport especial, etc.), amb 11,9 i els tractors, que cobreixen la «modesta» distància de 800.000 km/any.

Augment del 3,52%

El trànsit de la xarxa de carreteres de l'Estat, que al tancament de 2016 sumaven 26.376,82 km, va créixer en el període 2015-2016 un un 3,52% (un 3,81% en vehicles pesants), afloren les dades del Ministeri de Foment. En quilòmetres recorreguts per any, Barcelona, on Foment és titular de 832,3 km de carreteres, arriba fins als 7.340,3 milions i això col·loca aquella província en la segona posició del rànquing espanyol, que encapçala amb una autoritat inqüestionable la Comunintat de Madrid, amb 15.441,1 milions de km/any coberts. València es col·loca en tercera posició, amb una distància recorreguda pel conjunt de vehicles de 7.297,8 milions de quilòmetres per any; la segueixen Alacant (5.580,4); Màlaga (5.252,6); Saragossa (4.264); Sòria (4.060,4); Múrcia (3.991,1) Toledo (3.974,6); Tarragona (3.584,6); Cantàbria (3.246,4) i la Corunya (3.039,9 milions de km/any). A Lleida, la xifra es queda en els 1.898,2 milions de quilòmetres coberts cada 365 dies.

Creixement a Catalunya

En el còmput total, a Catalunya turismes, furgonetes, camions, motocicletes i altres vehicles recorren al cap de l'any 15.199,3 milions de quilòmetres en els 1.800,17 que sumen les carrreteres que són de titularitat estatal, una distància que equival a unes 380.000 voltes al planeta (un miler per dia). En aquest context, i sempre segons la sorprenent estadística del Ministeri de Foment, en el període 2015-2016 el trànsit va augmentar un 4,79%: el de vehicles lleugers ho va fer un 4,67%, mentre que el de pesants ho va fer un 5,21%. Si Jules Verne aixequés el cap...