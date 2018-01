Campdevànol comença la remodelació del pavelló d'esports

Una imatge avançada de com quedarà el pavelló.

Una imatge avançada de com quedarà el pavelló. DdG

L'Ajuntament de Campdevànol ha començat les obres de remodelació del pavelló municipal d'esports Mercè Guix. Els treballs que s'hi fan suposen una inversió total d'1.087.332 ?.

El finançament de l'obra s'ha fet a través de la Llei de Barris (75% de l'obra) i la Diputació de Girona, que també hi aportarà la inversió en una caldera de biomassa i millorar així el confort dels usuaris, sobretot dels equips del Club Bàsquet Campdevànol.



Fet als anys vuitanta

Les obres van a càrrec d'infraestructures Trade, SL i són una remodelació total del pavelló, que ara està molt envellit. Es tracta del primer equipament esportiu municipal i es va fer en els anys vuitanta. A més, tal com està incompleix la normativa vigent en matèries d'accessibilitat i de seguretat i salut. Abans d'arribar a l'inici de les obres, l'Ajuntament de Campdevànol va fer un concurs d'idees que va ser guanyat pel Taller d'Arquitectura i Territori José González Baschwitz, que va ser l'executor del projecte.

Les obres han començat amb una mica de retard motivat per problemes d'àmbit documental i de tramitació que, fins que no s'han pogut resoldre amb l'empresa adjudicatària, no s'ha pogut tirar endavant l'obra. La previsió és que les obres tinguin una durada de 8 mesos.