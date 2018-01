L'epidèmia de la grip fa augmentar un 36% l'activitat dels CAP gironins

L'epidèmia de grip, que el Departament de Salut ha advertit que anirà a més, ha fet créixer un 36% l'activitat als centres d'atenció primària de Girona l'última setmana, que han atès 45.656 persones; la majoria per problemes respiratoris. Pel mateix motiu, l'atenció domiciliària també ha pujat un 26% –un 37% respecte el mateix període de 2016– i ha atès 1.405 pacients. En canvi, l'atenció a les urgències hospitalàries ha disminuït un 12%.

El director del Sector Girona Sud del Servei Català de la Salut, Salvador Campasol, va remarcar la importància que els CAP estiguin assumint el volum generat per la grip, perquè «això vol dir que l'atenció primària està fent la seva funció de captació dels pacients en primera instància i evitem que vagin als serveis d'urgència hospitalaris» de Girona. Sobre aquests, Campasol va assegurar que no estan col·lapsats, a diferència del que està passant en centres de Barcelona i Terrassa.

Per atendre els pacients afectats per l'epidèmia de grip, la primera setmana de gener l'hospital de Figueres ha obert 15 llits i, tal com va apuntar Campasol, «ja tenim tota la capacitat de l'hospital a ple rendiment». Al de Blanes, n'hi ha 6 més en una unitat de curta estada i, tant per a aquest centre com al de Calella, s'ha reforçat amb un metge i una infermera l'equip d'atenció a l'hospitalització domiciliària. Aquests recursos s'ampliaran dilluns amb l'obertura de 22 llits a l'hospital Josep Trueta –Campasol va aclarir que serviran tant per «drenar pacients d'urgències com per no endarrerir l'activitat quirúrgica»– i 12 més al de Palamós. Pel que fa al Santa Caterina, la grip ha fet reforçar les Urgències en dies puntuals i compta amb 6 llits «comodí» que ara no s'usen. La grip ha castigat especialment la Garrotxa, on l'hospital d'Olot ha registrat increments del 60 al 80%.

Una altra dada deixa clara la incidència de l'epidèmia d'enguany: el nou Centre d'Urgències d'Atenció Primària del Güell, a Girona, que funciona des del desembre, va fer 27 atencions domiciliàries el 7 de gener; d'aquestes, només 4 van acabar en ingressos.

D'altra banda, el 80% de les persones que ingressen per la grip no estaven vacunades quan, va dir Campasol, «la vacuna és la millor eina que tenim per combatre-la».