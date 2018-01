Olot inicia el primer servei de lloguer de cotxes elèctrics de les comarques gironines

La Garrotxa és la primera localitat de les comarques de Girona que disposa d'un servei de lloguer de cotxes elèctrics. Els promotors són el grup local d'Olot i la Garrotxa del col·lectiu naturalista català Som Mobilitat, amb seu a Mataró.

El servei a Olot i comarca va ser presentat ahir al Pla de la Mandra (Olot). A la presentació van assistir Arnau Vilardell –del grup local de Mataró–, Joan Naspleda i Sergi Batlle –del grup local d'Olot– i l'usuari Marc Muntanya.

El grup local de Som Mobilitat Olot-Garrotxa va néixer sense ànim de lucre fa tres mesos amb l'objectiu d'oferir un sistema de transport compartit i respectuós amb el medi ambient a partir d'una flota de cotxes elèctrics.

Actualment disposen d'un vehicle i estan en fase de comprar-ne un segon. «En funció de la demanda, anirem posant més vehicles perquè el nostre objectiu és treure vehicles contaminants de la ciutat», va explicar un dels socis del grup, Sergi Batlle.

Els promotors van considerar que la Garrotxa és un bon indret per potenciar l'ús del cotxe elèctric. L'argumentació és perquè han comptat que el 75% dels desplaçaments que s'hi fan són per anar d'un poble a l'altre de la comarca.



Com accedir al cotxe elèctric

Per poder utilitzar el servei, primer de tot s'han de pagar 10 euros per ser socis i donar-se d'alta a la plataforma en línia. També hi ha l'opció de pagar 45 ? al mes i fer-se soci del grup o apadrinar un cotxe. A més, es poden comprar hores per avançat. El preu inclou tots els serveis: aparcament, electricitat, assegurança, manteniment i neteja.

Un cop feta l'alta, l'usuari pot obrir el cotxe estacionat al garatge Parc Nou amb l'aplicació de mòbil. Un dels usuaris, Marc Muntanya, va explicar que ell fa servir el cotxe elèctric per anar d'Olot fins a Girona un cop a la setmana. A Girona, Besalú i Olot hi ha llocs per carregar energia al cotxe.