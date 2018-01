UP vol «mesures urgents» per reprendre l'activitat després del pas del tornado

Unió de Pagesos demana a les administracions de Catalunya i Espanya que adoptin mesures «urgents» per tal de restablir l'activitat agrària a les granges i els conreus afectats pel pas del tornado de diumenge.

El fenomen meteorològic va deixar greus danys als municipis de Cistella, Terrades i Navata, a l'Alt Empordà i a Cardona i Navès, poblacions del Bages, a la Catalunya central. Els ajuntaments dels municipis de l'Alt Empordà continuen recopilant totes les dades de les afectacions i esperen que poder quantificar-los durant els propers dies.

Ahir es va celebrar una reunió entre els ajuntaments, la Diputació i el Consell Comarcal. A la trobada, aquest darrer es va comprometre a assumir les tasques de neteja de les restes d'amiant dels coberts que van quedar destrossats.

Visita a les granges

El sindicat ha visitat aquesta setmana les granges i conreus afectats de l'Alt Empordà i demana a les administracions catalanes i espanyoles que prenguin mesures amb caràcter d'urgència per tal de poder restablir l'activitat agrària i dels conreus de les zones afectades.

A Cistella, el municipi més afectat, calculen que com a mínim set granges van patir danys importants, amb el resultat d'animals morts o malferits, coberts arrasats i teulades trencades. A Terrades, dues granges més haurien patit danys, tot i que només una d'elles estaria activa. També en aquest municipi va quedar malmesa una plantació de 150 oliveres (només una vintena s'han salvat) i una de cirerers. En el cas de Navata, la força del vent va fer malbé dos pivots de reg.

El tornado també va fer estralls als boscos propers a l'embassament de Darnius-Boadella i a Tapis. En concret, diverses alzines sureres van resultar afectades i des del sindicat alerten que cal retirar els arbres trencats de soca-rel pel risc d'incendi que comporten tenint en compte la sequera dels últims mesos.Quantificant els danys Unió de Pagesos calcula que els desperfectes tindran un cost de milers d'euros, tot i que els ajuntaments encara treballen per intentar quantificar els danys el més aviat possible.

Restes d'amiant

Precisament, la reunió d'ahir amb els ajuntaments afectats, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal era per abordar la situació. La Diputació ja va anunciar dimarts que es comprometia a estudiar línies d'ajut per fer front a les reparacions dels espais públics malmesos i el Consell es va oferir als consistoris per fer-se càrrec de la neteja de les restes d'amiant que han quedat de les cobertes malmeses pel vent.

Segons va explicar l'alcalde de Cistella, Enric Gironella, l'ens contractarà una empresa externa perquè retiri amb totes les garanties aquest material contaminant. En paral·lel, estan realitzant les gestions i tràmits per demanar la declaració de «zona catastròfica» pels danys soferts. Gironella diu que estan en contacte permanent amb el subdelegat del govern espanyol a Girona, Juan Manuel Sánchez-Bustamante, que els està indicant els passos a seguir per demanar-ho.