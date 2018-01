Els veïns de Cornellà volen millores de camins saludables i parcs infantils

La millora de camins saludables ha estat la proposta més votada pels veïns de Cornellà del Terri –amb 19 vots– que han dit la seva en el procés pels pressupostos participatius d'enguany, per als que s'han reservat 40.000 ?. La participació ha estat escassa, ja que de les 800 butlletes que l'Ajuntament va repartir per les llars del municipi només se'n n'han retornat 41 –amb una de nul·la. L'alcalde, Salvador Coll, va treure importància al baix percentatge de participació tot argumentant que, en tractar-se d'un ajuntament petit, la gent acostuma a expressar les seves demandes per altres vies.

En el segon any dels pressuposots participats, Cornellà ha doblat la partida destinada a les propostes fetes pels veïns, passant de 20.000 a 40.000 euros. Després de la millora dels camins saludables, el segon projecte més votat ha estat posar terra tou i més aparells al parc infantil, amb 16 vots; els mateixos que ha rebut el programa de civisme i sensibilització del poble. Li segueix la millora i l'enjardinament de la zona del passeig Sant Jordi, amb 14 vots; i més allunyades, la rotonda dels Roures, amb 6 vots, i la millora de l'escenari de Can Font, amb 3. L'alcalde va detallar que, ara, l'Ajuntament demanarà pressupostos de cada actuació i que se n'executaran més o menys en funció del cost, prioritzant sempre les més votades.

D'altra banda, al febrer, l'Ajuntament de Cornellà farà, per sisè any, una xerrada per informar de la situació econòmica del Consistori. També aquest mes i en l'àmbit de la participació ciutadana, s'està preparant una ordenança sobre civisme que inclourà una jornada de treball. «Volem que la gent vegi la participació com una eina necessària per avançar com a poble», va dir Coll.