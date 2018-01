El 30% dels viatgers arriben a l'aeroport entre el juliol i l'agost

Va aterrar l'agost passat, molt probablement la primera quinzena. La data exacta és una incògnita, perquè cap font oficial la va fer pública, hi va haver zero difusió. Aquell dia d'aquell mes l'Aeroport de Girona-Costa Brava va superar els 70 milions de passatgers al llarg de la seva història –l'aeròdrom de Vilobí, que es va inaugurar l'1 d'abril de 1967, celebra encara el 50è aniversari. Cap foto ni vídeo del moment; cap tuit; cap ram de flors ni diploma commemoratiu per a l'afortunat o l'afortunada; cap titular que en donés fe. Setanta milions, una xifra dolça assolida en el decurs d'un any que hauria estat rodó del tot si no fos perquè la terminal s'ha quedat a les portes d'acollir la xifra dels dos milions de passatgers, un objectiu, això no obstant, que cap responsable de l'equip directiu s'ha posat a la boca al llarg dels últims mesos (la prudència del director, el lloretenc Lluís Sala, ha estat extrema en aquest sentit). N'han faltat, només, 53.184, segons les dades que va donar a conèixer ahir el gestor Aena. Així les coses, la xifra de passatgers ha crescut gairebé un 17% –un increment que trenca amb set anys consecutius de descensos; la sèrie negativa es va iniciar el 2009, després que el 2008 marqués el rècord històric, amb l'estratosfèric guarisme de 5,5 milions de passatgers– i la d'operacions (enlairaments i aterratges), un 2,3%.



Estiu intens

Desglossades per mesos, les xifres evidencien el caràcter eminentment turístic de l'aeròdrom: d'abril a octubre els creixements en nombre de passatgers han estat notables, espectaculars en alguns casos quan es comparen amb els registres de 2016. A l'abril, per exemple, el salt endavant va ser del 30,9% i al setembre, del 27,3%. Al juny l'increment es va situar en el 26%; al maig, en el 25% i a l'octubre en el 21,8% (el referèndum de l'1-O, doncs, no va tenir cap mena d'efecte en l'activitat de l'aeroport). En els mesos de més trànsit, juliol i agost, Vilobí va guanyar un 17,2% i un 15,4% de passatgers, respectivament. En aquells seixanta-dos dies, que marquen en el calendari el zenit de la temporada alta turística, 600.921 usuaris van passar per la terminal (més de 300.000 al juliol; gairebé 298.000 al juliol), el 30,8% del còmput anual.



Hivern massa tranquil

I si l'estiu va ser molt atrafegat, l'hivern, molt tranquil, més que el de 2016, confirmen les dades. Només el desembre va aguantar el tipus, amb un creixement de passatgers del 8,2%. Gener (-13,8%); febrer (-23,5%); març (-16,5%) i novembre (-8,2%) van registrar decrements considerables de viatgers. Com anirà l'hivern 2018? D'entrada Ryanair no té previst incorporar noves rutes i mantindrà les nou que tenia operatives l'any passat. Un primer indici que la tendència a la baixa es persistirà?



Diversificar companyies

En aquest context, l'estratègia de la direcció de l'aeroport passa per reduir, en la mesura del possible, la ryanair-dependència. El cert és que companyies com la britànica Jet2.com –que va passar d'operar tres rutes el 2016 a nou el 2017– o la russa Pobeda Airlines –que estrenarà connexió amb Sant Petersburg l'estiu vinent– han guanyat quota de mercat, sense perdre de vista que del total de seients ofertats els mesos de temporada alta, el 72% eren de Ryanair.



Fort impacte econòmic

D'altra banda, com avançava l'edició de Diari de Girona del 10/12/2017, un estudi elaborat per l'Associació per a la Promoció i Desenvolupament de les Comarques Gironines (AGI) –que implica diverses institucions, entre les quals s'hi compta la Generalitat, en la promoció de l´aeroport–, conclou que dels prop de dos milions de passatgers d'enguany, 1,3 –el 65%– volen fins a Vilobí per quedar-se a Girona. Una proporció sensiblement més elevada que la que es registrava l'any de tot els rècords, el 2008: aleshores, quan Ryanair encara no operava a Barcelona-El Prat, només el 18,1% de passatgers que trepitjaven Vilobí venien per fer estada a la província. La resta, 4,5 milions de persones, passaven de llarg, sosté el treball elaborat a partir de 1.300 enquestes a usuaris.

El document assenyala que les instal·lacions de Vilobí van generar el 2017 un impacte econòmic «directe» de 506 milions d'euros. El 26% de la despesa global que fan els passatgers –132 milions d'euros– es destina a pagar el viatge; el 74% restant –374 milions– a l'estada: allotjament, àpats, oci, compres i cultura. D'aquesta última suma, 218 milions es gasten a la destinació Girona-Costa Brava.