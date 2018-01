La CGT denuncia l'acumulació de 5.500 objectes a Correus de Maçanet de la Selva

La Secció Sindical CGT Correus Girona reclama a Correus que contracti més personal per a les seves oficines d'Olot, Sils i Maçanet de la Selva, on aquests dies s'acumulen les cartes i els paquets pendents de repartir. A Maçanet, en concret, el sindicat ha quantificat en 5.500 els objectes ordinaris i en 800 les notificacions que la plantilla encara no ha pogut portar als seus destinataris; mentre que a Sils i Olot ha assegurat que s'acumulen més de 2.000 elements.

El secretari general de CGT Correus Girona, Ferran Cascallar, va afirmar que l'acumulació habitual de feina durant el període de Nadal –que enguany s'ha vist agreujada per les eleccions– mai s'havia mantingut més enllà del 7 de gener i va reclamar a Correus que recorri a la seva borsa de contractació, «que fa servir quan hi ha puntes de treball».



Intent d'estalviar diners

El representant sindical va acusar l'empresa, que segons la CGT ha reconegut una «acumulació a tota la província», d'intentar «estalviar diners no fent contractació i provocant problemes a moltes carteries, com la de Maçanet».

Correus va admetre ahir que s'ha produït un augment de l'activitat i de la feina a les seves oficines, però va negar que hi hagi cap problema perquè va assegurar que els terminis d'entrega previstos per a cada tipus d'enviament s'estan complint.

Ferran Cascallar va explicar que la CGT ha rebut queixes dels treballadors de Maçanet, on el sindicat ha comprovat que «fins i tot hi ha caixes a l'oficina». El secretari general de la secció sindical de Correus a Girona va lamentar que «només hi ha tres persones treballant en aquesta carteria fent el repartiment» –als quals s'hi afegeixen el cap i una persona que tan sols hi treballa quatre hores–, quan es tracta d'una població amb una gran extensió de quilòmetres. A Sils, en canvi, hi ha cinc persones repartint correspondència i a Olot, setze; però va criticar que a aquí els consta que les baixes del personal no es cobreixen.

La resposta de Correus, en el sentit que ha ofert fer hores extres als seus treballadors, no ha satisfet la CGT, que exigeix la contratació de personal de reforç –i urgent en el cas de Maçanet–, perquè fer-ho de l'altra manera implica que «els usuaris que estan esperant correspondència o paqueteria hagin de tenir molta paciència i resignar-se a què un servei públic com Correus li acabi entregant la seva correspondència algun dia» –tal com lamenten en un comunicat. Cascallar va advertir de l'estrés que la situació provoca als treballadors de Correus, a banda de l'incompliment de drets dels usuaris del servei postal.

En relació a la denúncia pública de la CGT, Correus va informar que els consta que la situació a Olot està normalitzada, «com a la resta d'oficines de Girona». Pel que fa a Sils, l'empresa va explicar que es va contractar una persona de reforç per al desembre. I en el que respecte a Maçanet de la Selva, va dir que ha aprovat la realització d'hores extres per part dels treballadors i que dilluns vinent, 15 de gener, l'oficina comptarà amb una persona més per reforçar la plantilla.