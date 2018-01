Construiran un nou pont entre Camprodon i Sant Pau de Segúries

El Departament de Territori ha confirmat que construirà un nou pont a la carretera C-38 entre Camprodon i Sant Pau de Segúries per tal de millorar la seguretat i la mobilitat en aquesta via, segons ha informat l'Ajuntament de Camprodon. El pont s'alçarà a l'altura de l'actual pont del Carbur, un dels punts més conflictius de la carretera que connecta els dos termes municipals.

L'acord definitiu es va tancar dimecres en una reunió a la Delegació de la Generalitat a Girona entre el Secretari General d'Infraestructures i mobilitat, Ricard Font; el Director Territorial de Territori i Sostenibilitat, Pere Saló; el Subdirector general de Planificació i Tecnologia, Santi Ribas; el cap del Servei de Carreteres de Girona, Lluís Gorgorió; l'alcaldessa de Sant Pau de Segúries, Dolors Cambras; i l'alcalde de Camprodon, Xavier Sala.

En la reunió també es va definir el calendari previst fins a l'execució de l'obra, que s'iniciarà l'any 2019. De forma immediata es començarà a treballar en l'actual pont del Carbur realitzant diverses actuacions de millora per garantir la seguretat en aquest punt, i durant aquest 2018 també es redactarà el projecte. La licitació de l'obra i l'execució i construcció del pont estan previstes per al 2019.

«La C-38 és la via principal de connexió entre Camprodon i Sant Pau de Segúries, i presenta greus deficiències com la del pont del Carbur, que era urgent corregir», explica l'alcalde de Camprodon, Xavier Sala. Per la seva part, l'alcaldessa de Sant Pau de Segúries, Dolors Cambras, afirma que «la construcció d'aquest nou pont millorarà notablement la seguretat de la carretera, quelcom que fa molt de temps que reclamàvem i que aviat serà una realitat».