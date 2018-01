Un missatge als donants per tancar el cercle

Des d'ahir tots els donants rebran una missatge al telèfon mòbil quan la seva bossa de sang s'envii a un hospital per tractar algun pacient. Aquest sistema ja funciona en països com Suècia i ajuda a prendre consciència de que donar sang salva vides, i permet que el donant es faci una idea de tot el camí que recorre la seva donació des que va al Banc fins que la sang és tractada i analitzada al laboratori i posteriorment, transfosa. «És una experiència capdavantera, no sabem com respondran els participants, però d'entrada pensem que pot ser una manera molt maca de tancar el cercle i estrènyer la unió entre el donant i el receptor», assenyalava Contreras.

L'experiència de la donació és el leiv motiv de la campanya d'enguany, que posa l'accent en les impressions dels donants quan fan la seva aportació solidària. Com en les caixes d'experiència que es regalen, el banc convida a viure la sensació de donar sang.