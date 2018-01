La principal causa per denegar una llicència d'armes a Girona: la violència de gènere

La Guàrdia Civil va denegar-li la llicència d'armes a un total de 62 persones el 2017 a les comarques de Girona. El motiu principal, en la majoria de casos, és perquè es tracta de sol·licitants que o bé tenen antecedents per violència de gènere o bé tenen obertes causes per aquesta qüestió. A més, el cos també ha revocat deu llicències a persones que la tenien en vigor perquè els han trobat delictes d'aquest tipus. Segons explica el tinent de la Guàrdia Civil de Girona, Jose Antonio Carmona, la majoria de permisos que es demanen són els relacionats amb la caça. Tot i que aquest 2017 hi ha hagut un repunt de la demanda de llicències, Carmona reconeix que en l'última dècada ha anat a la baixa "per la pèrdua d'afició a la caça".

De les prop de 4.500 llicències d'armes que es van expedir a les comarques de Girona l'any passat, la Guàrdia Civil en va revocar una desena perquè els sol·licitants tenien antecedents, o relació amb delictes de violència de gènere. El cos – que és qui té la competència a Catalunya – també va denegar a una seixantena de persones el permís, la majoria per tenir antecedents sobre aquest tema.

Amb tot, els tipus de llicència més habituals són les D i E, que fan referència a permisos necessaris per a la caça major i menor. En concret, de les 4.453 autoritzacions que la Guàrdia Civil ha donat, més de la meitat (2.592) han estat de tipus E, i gairebé una tercera part (1.392) ho són de tipus D.

Fa un any en canvi el nombre era menor. De fet el 2016 es va tancar amb només 4.010 llicències, un dels més baixos de l'última dècada. Un tipus de permís que va créixer, i que per contra aquest 2017 s'ha vist minvat, ha estat les llicències a treballadors de la seguretat privada. En concret, l'any passat es van donar 53 permisos per aquest personal, una trentena menys que el 2016.



Cada cop més gent renuncia

Un dels fets que més ha sorprès la Guàrdia Civil els últims anys ha estat el creixent número de persones que decideixen renunciar a la llicència abans que se'ls caduqui. Carmona explica que fa uns anys, el més habitual era deixar que passés el temps de vigència, comunicar que no la volien renovar i arreglar els papers de l'arma. Ara, explica el tinent, molts els truquen abans per renunciar al permís.

Un cop una persona entrega l'arma el propietari pot decidir, o bé subhastar-la i recuperar part dels diners, o bé la pot inhabilitar, emportar-se-la de nou a casa. "Molta gent vol tenir l'arma com un record, malgrat que ja no la fa servir, nosaltres la manipulem perquè no es pugui fer servir i el propietari se l'emporta", comenta Carmona.

El tinent destaca el servei de cita prèvia que des de fa poc més de mig any ha posat el cos per tal d'agilitzar els tràmits. D'aquesta manera aquells que volen renunciar, renovar o sol·licitar per primera vegada el permís poden fer-ho de manera més ràpida.

La llei exigeix que per a poder optar a una llicència cal haver superat unes proves psíquiques i físiques, haver omplert un formulari, pagar una taxa – l'import depèn del tipus d'arma – i no tenir antecedents penals.