El Trueta triplica les donacions de sang d'un dia normal en l'inici de la Marató de Donants

L'hospital Josep Trueta de Girona va arrencar ahir la Marató de Donants de Sang de Catalunya, la col·lecta més gran que es fa durant l'any, triplicant les donacions de sang diàries que rep habitualment. Segons van informar des del Banc de Sang gironí, la cinquena edició de la Marató, que s'organitza als principals hospitals del país per remuntar el descens de reserves que es produeix per Nadal, durant tota la jornada es van aconseguir 64 donacions, per la vintena que es fan en un dia normal.

Només durant el matí, el Banc de Sang de l'hospital de referència de les comarques gironines va aconseguir 22 donacions, les mateixes que en una jornada normal, i cinc oferiments més de persones que finalment no van poder fer la seva aportació a la campanya més important de l'any, a la qual s'ha arribat amb unes reserves de sang de només cinc dies, quan el nivell òptim és de deu.

Dels 22 donants que van passar pel Trueta durant les primeres hores d'aquesta campanya, dos eren persones que s'estrenaven en la donació, i dos més eren del grup sanguini 0-, els anomenats donants universals, i que són precisament el grup amb l'estoc més baix, ja que només hi ha reserves per dos dies.

La col·lecta de sang continua aquest matí al Trueta, ja que aquesta és la primera setmana que el Banc comença a funcionar amb l'horari ampliat i es podrà donar sang fins a les 2.

Els més previsors poden reservar hora per donar sang al web maratodonants.cat, tot i que no és imprescindible. Ahir prop de 2.000 persones s'havien inscrit per reservar hora en alguns dels hospitals catalans participants i en el cas del Trueta, per exemple, s'havien omplert les 24 reserves disponibles per donar sang durant la tarda.



Lluitant contra la grip

Arreu de Catalunya, la Marató de Donants de Sang aspira a aconseguir fins el dia 19 unes 8.000 bosses de sang, que ajudaran a pal·liar la baixada del 25% de les donacions que es produeix cada Nadal pel canvi d'hàbits de la ciutadania.

Aquest any, a més, aquesta davallada és més pronunciada per l'epidèmia de la grip, que segons el Banc està fent baixar un 15% més les donacions.

«Nosaltres diem que a l'hivern tenim tres enemics: el fred, les vacances i la grip, perquè no es pot donar sang fins després de quinze dies de curar-se de la malaltia. Per això les reserves baixen», assenyalava ahir el director assistencial del Banc de Sang i Teixits, Enric Contreras en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, des del CCCB de Barcelona, un dels punts neuràlgics de la campanya d'aquest any.

El primer dia de la Marató de Donants de Sang va acabar amb més d'un miler de donacions a tot Catalunya, malgrat que l'arrencada de la jornada va ser més fluixa que l'any passat, ja que en les primeres quatre hores de la Marató 378 persones havien passat per alguns dels centres de donació, la meitat que en el mateix període que el 2017, segons les dades del Banc de Sang.