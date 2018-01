Un veí de les Planes mor en un xoc frontal amb un camió als túnels de Bracons

El veí de les Planes d'Hostoles, Ramon Vila Ramos, de 41 anys, va morir abans-d'ahir com a conseqüència d'un xoc frontal entre el turisme que conduïa i un camió. Era natural de Badalona i era conegut a Olot, perquè hi havia viscut molt de temps i hi treballava. Vivia a les Planes amb la seva família des de feia uns 3 anys.

L'Ajuntament de les Planes ahir va decretar tres dies de dol oficial per la mort del veí. Des d'ahir i fins diumenge a la mitjanit han suspès totes les activitats programades i les banderes onegen a mig pal. Es tracta del segon veí de les Planes mort en accident de trànsit en els darrers mesos. El 30 de novembre, va morir la jove de 19 anys Cassandra Sampaio, en un xoc amb un arbre a la carretera de Sant Julià de Llor, al terme d'Anglès.

El sinistre que ha provocat la mort de Ramon Vila va tenir lloc quan passaven 5 minuts de les 9 del vespre, a l'alçada del quilòmetre 160,5 de la carretera C-37, al terme de Sant Pere de Torelló. A l'entrada del fals túnel dels Corbs de 86 metres, després d'haver passat el fals túnel de la Cavorca de 160 metres.

Per causes que els Mossos d'Esquadra investiguen va tenir lloc la col·lisió frontal entre el turisme que conduïa Ramon Vila i un camió de transport d'animals.

El turisme es va incendiar a causa de l'impacte. El foc va ser extingit amb un extintor en pocs moments pels altres conductors. El cotxe va quedar bolcat i totalment destruït de la part de davant. Els bombers van haver de treure la víctima. Els Serveis d'Emergències Mèdiques no van poder fer res per salvar l'accidentat.

Arran de l'impacte i de l'intent d'evitar la col·lisió, el camió va topar contra la paret del túnel. El conductor del camió va ser traslladat a l'hospital de Vic en estat menys greu. El camió d'una empresa de transport de la Garrotxa va haver de ser arrossegat per una grua fora del fals túnel.



Tancament del trànsit

L'accident va provocar el tancament dels túnels de Bracons des del moment del sinistre fins a les 2,15 hores. El trànsit va ser desviat per la carretera de la Vola BV-5224 (Torelló) i per la carretera de la Salut GIV-5273 (les Preses).

Arran de la incidència, es van activar 7 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions de Bombers i 3 ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Ramon Vila és el tercer veí de la Garrotxa que mor en accident de trànsit a la C-37 en unes 2 setmanes.

En la matinada del 31 de desembre, un noi de 23 anys i veí d'Olot i un home de 66 anys de Sant Jaume de Llierca van morir per causa del xoc entre dos vehicles que van topar al punt quilomètric 155 de la C-37, al terme municipal de Torelló. En l'accident va haver-hi 4 ferits, un dels quals encara roman ingressat a l'hospital de la Vall d'Hebron. Llavors, van considerar la boira com una de les causes de l'accident.

Els darrers accidents a la C-37 s'han produït en època hivernal i entre les causes hi ha hagut la mala visibilitat provocada per la boira, el sol baix o la gebrada.

El 10 de novembre de 2016, fa un any i dos mesos, un veí d'Olot de 34 anys també va morir per causa de la col·lisió entre el turisme que conduïa i un camió. L'accident va tenir lloc al punt quilomètric 152. Aquest tram és en el terme municipal de Manlleu, a tocar de la sortida de Torelló sud.

Els túnels de Bracons van ser oberts el 4 d'abril del 2009. Des de llavors, el nombre de conductors que el fan servir per als seus desplaçaments entre la Garrotxa i les comarques de Barcelona ha augmentat cada any.